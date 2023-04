PBC | Opnieuw uitstel voor ondernemers om loonopgave op te geven aan belastingdienst

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Ondernemers hebben opnieuw een maand uitstel gekregen voor de toezending van de verzamelloonstaat aan de belastingdienst.

Die moet normaal gesproken voor 1 april worden ingediend, maar de run op cribnummers is zo hoog, dat de belastingdienst de aanvraag voor die datum niet aankan en ook 1 mei wordt niet gehaald.

De run is ontstaan omdat het ondernemers vanaf dit jaar verplicht zijn om voor elke werknemer een cribnummer te melden op de loonopgave. Dat is opgave van een onderneming met alle werknemers die loon ontvangen. Dat is voor het eerst.

Daarom was besloten de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 te verlengen tot vrijdag 28 april. Toch is vastgesteld dat het niet mogelijk is om alle verzoeken voor die datum af te handelen.

Om die reden is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat te verlengen tot 1 juni. Op die datum wordt vervolgens gestart met de behandeling van de aangiften inkomstenbelasting 2022.

Indien de werkgever geen verzamelloonstaat heeft ingediend kan de aangifte inkomstenbelasting niet door de belastingdienst worden verwerkt. Het is daarom essentieel dat werkgevers de verzamelloonstaten tijdig indienen zodat in juni de eerste restituties over het jaar 2022 kunnen worden uitgekeerd.

Momenteel is nog voor minder dan 50% van de werknemers de verzamelloonstaat door de werkgever ingediend.

