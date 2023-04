PBC | Mitchell Esajas krijgt koninklijke onderscheiding

Persbureau Curacao

AMSTERDAM – Mitchell Esajas, een van de voormannen van protestbeweging Kick Out Zwarte Piet, heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf hem de onderscheiding tijdens een bijeenkomst in het Concertgebouw in de hoofdstad.

De 35-jarige Esajas krijgt het lintje voor verdiensten op het terrein van diversiteit en inclusie en de bestrijding van discriminatie en racisme.

De antropoloog Esajas is een van de initiatiefnemers en leiders van The Black Archives, een centrum dat de geschiedenis van zwarte Nederlanders verzamelt.

Ook leidt hij het New Urban Collective, dat jongeren van kleur wil helpen. Met Kick Out Zwarte Piet demonstreert Esajas al jaren tegen de figuur Zwarte Piet. Ook was hij betrokken bij Black Lives Matter-protesten tegen racisme en discriminatie.

Positieve stap

Nederland bood vorig jaar excuses aan voor het slavernijverleden. Esajas noemde dat een positieve stap, maar wil dat er ook herstelbetalingen volgen. Ook wil hij dat Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, een nationale vrije dag wordt in Nederland.

