PBC | Openbaar Ministerie Curaçao haalt in 2022 ruim 1,8 miljoen gulden aan boetes op

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar ruim 1,8 miljoen gulden aan boetes binnengehaald. Drie ton boven de target van anderhalf miljoen gulden.

Naast het innen van boetes heeft de afdeling Paga Bo But, die verantwoordelijk is voor het innen van boetes, geïnvesteerd in het informeren van de burger over de verschillende mogelijkheden van boetebetaling en het treffen van betalingsregelingen. Elk jaar wordt een nieuwe actie geïmplementeerd om de burger te motiveren openstaande boetes te betalen.

In 2022 is de actie “RILEKS SIN STRES!” geïmplementeerd, om mensen in vakantieperiodes er bewust van te maken dat openstaande boetes gecontroleerd worden bij het verlaten van het eiland. En dat men dus zonder stress op vakantie kan gaan door de boete vooraf te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Daarnaast werd ook de optie geboden tot een eerste betaling van 25 gulden en het resterende bedrag over maximaal 24 maanden te verspreiden. Van deze laatste actie is goed gebruik gemaakt, zegt het OM in zijn jaarverslag.

