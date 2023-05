PBC | Baas IND Bonaire wordt ook plaatsvervangend waarnemend gezaghebber

Persbureau Curacao

KRALENDIJK – Ingrid Sealy, die nu de baas is van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst op Bonaire, is gisteren door Jan Helmond, de tijdelijke Rijksvertegenwoordiger, benoemd tot plaatsvervangend waarnemend gezaghebber van Bonaire.

Dat betekent dat als de huidige waarnemend gezaghebber, Nolly Oleana, er niet is, Sealy zijn werk doet.

Benoeming

Sealy heeft de eed al afgelegd op het kantoor van de Rijksvertegenwoordiger. Als plaatsvervangend waarnemend gezaghebber zal zij alle taken en rechten hebben van de gezaghebber als hij er niet is. Zo zorgen ze ervoor dat het werk van de gezaghebber altijd doorgaat.

Bonaire

Ingrid Sealy is geboren in Nederland en opgegroeid op Bonaire. Ze heeft criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze heeft veel ervaring opgedaan in de reclassering, jeugdzorg en hulpverlening. Daarna heeft ze verschillende leidinggevende functies gehad, waaronder bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Daar heeft ze ook ervaring opgedaan in het organiseren van hulp in crisissituaties.

Ze is nu nog steeds de baas van de IND op Bonaire en dat blijft ze ook doen. Ze weet goed wat er speelt in de samenleving en wil het voor iedereen beter maken.

