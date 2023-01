PBC | Nieuwe verdachte moord De Vries is Curaçaoënaar

Persbureau Curacao

TILBURG – De deze week gearresteerde verdachte in het moordonderzoek van Peter R. de Vries komt uit Curaçao en is eerder betrokken geweest bij dodelijk geweld. Het Algemeen Dagblad schrijft op basis van ‘bronnen dicht bij het onderzoek’ dat het gaat om de 34-jarige Tilburger Ludgardo S.

De man is eerder veroordeeld voor een overval met dodelijke afloop.

De verdenking is dat Ludgardo deel uitmaakte van een criminele organisatie die zich bezig hield met de voorbereiding van de moord op De Vries, in juli 2021. De Curaçaoënaar zou verkenningen hebben uitgevoerd.

Na een verkeerscontrole in 2018, waarbij Ludgardo gepakt werd met een vuurwapen in de auto, volgde een veroordeling tot zes maanden cel. Hij heeft ook nog veroordelingen voor onder meer diefstal en rijden zonder rijbewijs, of met te veel alcohol op, aldus het Algemeen Dagblad.

Belwinkel

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat op 3 december 2011 Ludgardo samen met zijn broer en twee anderen betrokken was bij een dodelijke overval op een belwinkel in Vlaardingen. Ze hadden twee vuurwapens bij zich.

De eigenaar werd mishandeld, en onder meer met de vuurwapens geslagen. Na een worsteling ging een vuurwapen af. De kogel ketste via de grond naar een klant (28) die dodelijk in zijn hoofd werd getroffen terwijl hij aan het Skypen was met zijn verloofde in Macedonië.

Drie verdachten werden veroordeeld voor medeplegen doodslag tot 8 en 9 jaar cel. De vierde verdachte was inmiddels overleden. De officier van justitie had 15 jaar geëist tegen alle drie, aldus Crimesite.

De rechtbank baseerde de straf erop dat de dodelijke kogel afkomstig was uit het vuurwapen dat de overleden overvaller in de hand had, en bepaalde de straf van iedere overvaller apart.

Boechi

Half december is de broer van Ludgardo doodgeschoten bij een benzinepomp in Tilburg. De vermoedelijke schutter meldde zich dezelfde avond bij de politie. Diezelfde middag was in Tilburg de uitvaart geweest van rapper Boechi. Boechi was begin december op Curaçao doodgeschoten.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. Er zijn nu acht mannen in voorlopige hechtenis voor de moord op De Vries.

Bron: Persbureau Curacao