AntilliaansDagblad | Alle scholen krijgen landhuisboek

Papiamentstalige versie voor iedereen beschikbaar



Willemstad – Alle scholen krijgen het boek ‘Lánthùisnan di Kòrsou, Prenda presioso di pasado’, gedoneerd. Dat wordt bekend gemaakt door de Stichting Curaçao Style die het boek heeft uitgegeven.

In december 2019 zag de Nederlandse versie van het boek ‘Landhuizen van Curaçao, Juwelen uit het verleden’ het levenslicht. ,,Bijzonder hierbij is dat met sponsoring van Dolf Huijgers naast de Nederlandse en Engelstalige versie ook een Papiamentstalige uitgave op de markt is gebracht. Dolf is auteur van het eerste Landhuisboek uit 1982, waarin alle ruim tachtig landhuizen van Curaçao staan opgenomen. Tien jaar later, in 1992, volgde een nieuwe uitgave van het boek, nu voorzien van fraaie kleurenfoto’s door Lucky Ezechiëls”, zo wordt teruggeblikt.

De stichting legt uit dat van meet af aan het de bedoeling was dat alle scholen een boek cadeau zouden krijgen. Vanwege covid moest deze actie echter worden uitgesteld.

De Stichting: ,,We hopen dat deze aanvulling van de schoolbibliotheken de kennis en waardering van onze architectuur zal bevorderen. Curaçao telt een groot aantal landhuizen. Hun historische architectuur is uniek door het gebruik van oorspronkelijke Europese, met name Nederlandse bouwstijlen, aangepast aan onze lokale tropische bouwmethodes en de aanwezige bouwmaterialen. Door de komst van de olie-industrie in het begin van de afgelopen eeuw veranderde in enkele decennia de sociaaleconomische structuur van Curaçao ingrijpend. Van de oorspronkelijke ruim 150 landhuizen zijn er nog 78 over. Het restant is verdwenen of vergaan tot ruïne. Alle 78 nog bestaande landhuizen en alle ruïnes worden getoond en besproken in het boek, van de verdwenen landhuizen is een lijst opgenomen.”

Op de website van Stichting Monumentenzorg is de Papiamentstalige versie van het boek gratis te bekijken en/of te downloaden. Vanwege deze puur educatieve doelstelling hebben de fotografen (Ton Verkuijlen, Brett Russel, Anita de Moulin, Michèle van Veldhoven en Carel de Haseth) en de schrijvers (Jeannette van Ditzhuijzen, Michael Newton, François van der Hoeven en Carel die Haseth) hiervoor belangeloos toestemming gegeven.

In het bestuur van Stichting Curaçao Style zitten Anko van der Woude, Randolph van Eps, Johan Schimmel, Nicole Henriquez, Lusette Verboom en Ellen Spijkstra.

Op woensdag 25 januari hebben vertegenwoordigers van alle schoolbesturen ieder een eerste boek mogen ontvangen.

Downloadlink: https://monumentenzorg.cw/links/

Bron: Antilliaans Dagblad