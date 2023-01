PBC | Justitieminister Hato maakt afspraken over verbeurd geld van Robbie dos Santos

Persbureau Curacao

WASHINGTON – Minister Shalton Hato van Justitie heeft goede hoop dat een deel van de miljoenen van Robbie dos Santos terugvloeien naar het criminaliteitsfonds. Er zijn volgens hem afspraken gemaakt met de US Department of Justice in Washington om het geld, dat nu nog bevroren is, terug te boeken naar een rekening van de Curaçaose overheid.

Shalton is in Washington voor een werkbezoek. Hij spreekt daar niet alleen over de miljoenen van Dos Santos, maar ook over het ‘Trafficking in Persons’ (TIP)-rapport en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die een zogenoemde dependance hebben op Curaçao voor de preventie van mensenhandel.

Bientu

Negen jaar nadat de loterijkoning van Curaçao veroordeeld werd vanwege belastingontduiking, vuurwapenbezit, witwassen, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie in de zaak Bientu, heeft het criminaliteitsfonds nog geen cent ontvangen.

Het Openbaar Ministerie trok in 2016 het hoger beroep in en volgens de Amigoe is daarmee een ontnemingszaak van de baan. Rest de ongeveer 72 miljoen gulden die verbeurd zijn, maar nog altijd vastzitten in de Verenigde Staten.

Hato heeft aangegeven dit geld goed te kunnen gebruiken voor het realiseren van resocialisatie programma’s in de SDKK-gevangenis en de aanschaf van materialen voor de politie.

