PBC | Gabriela Dos Santos in top 5, maar geen Miss Universe 2023

NEW ORLEANS – Even mocht Curaçao hopen op een top drie resultaat bij de miss Universe 2023 verkiezing in New Orleans. Gabriela Dos Santos had net daarvoor een top vijf notering aangetekend, maar kon de jury niet overtuigen bij de beantwoording van de eerste persoonlijke vraag.

Die luidde vanuit de jury: “Als je de kans krijgt om met de leider van je land te spreken, wat zou je dan willen bespreken?” Dos Santos antwoordde: “Ik denk dat er veel te bespreken valt en ik geloof dat Curaçao een multicultureel land is. En ik geloof dat we alle verschillende culturen moeten omarmen en ook moeten bespreken dat ik het gevoel heb dat mensen zich soms buitengesloten voelen en dat we niet mogen discrimineren of pesten in het land. Dank je.”

Daarmee maakte ze weliswaar een punt voor haar persoonlijke pleidooi tegen cyberpesten. Dos Santos vecht tegen pesten op internet en sociale media via haar stichting Light4change. Maar de miss-verkiezing in Amerika stond in het teken van empoweren van vrouwen en het recht voor transgenders op inclusie.

In de Curaçaose context, waar een gerechtelijke uitspraak ruimte heeft gemaakt om mensen van gelijk geslacht de mogelijkheid tot trouwen te bieden en de regering van Curaçao in beroep ging tegen die uitspraak, had Gabriela dos Santos haar minister-president een scherpere boodschap mee kunnen geven.

USA

R’Bonney Gabriel uit de VS wist wel te overtuigen, Op de vraag van de jury wat zij zou willen veranderen nadat de Miss Universe-verkiezing onlangs een inclusieve wijziging heeft doorgevoerd waardoor moeders en getrouwde vrouwen dit jaar kunnen deelnemen, zei de 28-jarige miss:

“Voor mij zou ik graag een leeftijdsverhoging zien, want ik ben 28 jaar oud en dat is de oudste leeftijd om deel te nemen. En ik vind het een mooi ding. Mijn favoriete quote is: ‘Zo niet nu, dan wanneer.’ Omdat ik als vrouw geloof dat leeftijd ons niet definieert. Het is niet morgen, het is niet gisteren, maar het is nu. De tijd is nu dat je kunt gaan voor wat je leuk vindt.”

Het leverde de Amerikaanse uiteindelijk de titel op. Miss Universe 2022, Harnaaz Sandhu, kroonde de Gabriel tot 71e winnaar.

Amanda Dudamel (23) uit Venezuela en Andreína Martínez (25) uit de Dominicaanse Republiek werden respectievelijk de eerste en tweede nummer twee. Naast Curaçao bereikt ook Puerto Rico de top 5.

