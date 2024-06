Extra | Journaal 3 juni 2024

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Stichting Kas Popular (FKP) is eerder dit jaar begonnen met een groot onderhoudsplan voor de sociale woningen voor senioren op Curaçao. Afgelopen vrijdag werd een van de eerste woningen opgeleverd.

Het betreft een huis van Zuster Modesta aan de Penstraat 31 en Huize Puerto Rico aan de Berg Altena 59.

De gebouwen, die in slechte staat verkeerden, zijn opgeknapt. Dankzij de inspanningen van FKP kunnen de bewoners nu genieten van een gezondere en aangenamere woonomgeving.

Het onderhoudsplan van FKP omvat een breed scala aan sociale woningen. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle bewoners van deze woningen kunnen leven in goed onderhouden huizen, zowel van binnen als van buiten.

FKP ontvangt dagelijks meldingen van onderhoudsverzoeken, die op basis van prioriteit worden afgehandeld. Urgente problemen worden binnen 48 uur aangepakt, in lijn met het beleid van de onderhoudsafdeling van FKP.

Binnenkort maakt FKP bekend welke wijken aan de beurt zijn voor onderhoud aan hun woningen. Het is daarom belangrijk dat alle bewoners hun persoonlijke gegevens bijwerken bij het kantoor van FKP. In het onderhoudsplan krijgen huizen die al lang op onderhoud wachten en huizen in zeer slechte fysieke staat voorrang.

