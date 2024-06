Extra | Journaal 3 juni 2024

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een verdachte bij een snèk in Boka Sami aangehouden voor het overtreden van de vuurwapenwet. Dat maakt het Korps Politie Curaçao bekend.

Het gaat om een 31-jarige man. Omstanders bij de snèk deden een melding bij de politie over de man met het vuurwapen. Bij aankomst van de politie werd de verdachte gecontroleerd en trof de politie een wapen in een tas aan.

De man werd gearresteerd en het wapen werd in beslag genomen. De verdachte is voorgeleid aan een officier van justitie en zit voorlopig vast in afwachting van het onderzoek.

Bron: Nu.cw