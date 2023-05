PBC | Daily Meal Program organiseert eerste bazaar om de gemeenschap te ondersteunen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het Daily Meal Program zet zich al drie jaar lang in voor de allerarmsten in de wijk Wishi/Marchena door hen te voorzien van 220 maaltijden per week.

Nu doen ze een beroep op de gemeenschap voor hulp. Op 3 juni zal het DMP namelijk zijn allereerste bazaar organiseren.

Het doel van deze bazaar reikt verder dan alleen de wijk. De organisatie hoopt ook mensen van buiten de wijk aan te trekken om deel te nemen aan dit bijzondere evenement. Speciaal voor de wijkbewoners zijn er tafels geregeld waar ze lokale hapjes en producten uit de moestuin kunnen verkopen. Bovendien zullen er andere items te koop zijn, allemaal geprijsd onder de tien gulden Het streven is om de wijkbewoners te helpen zelfredzamer te worden, terwijl er tegelijkertijd aan gemeenschapsopbouw wordt gewerkt en geld wordt ingezameld voor het DMP.

Om de bazaar tot een groot succes te maken, is het DMP nog op zoek naar externe deelnemers die bijvoorbeeld zelfgemaakte armbandjes, etuitjes, kleine bakjes en potjes honing willen verkopen, alles voor minder dan tien gulden. De kosten voor een verkoopplek bedragen 25 gulden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het DMP.

Uiteraard nodigt het DMP iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen op de bazaar. Het belooft een gezellige dag te worden waarbij u kunt genieten van alle kraampjes en activiteiten. De locatie van het buurthuis is Wishi Marchena, gelegen tussen Otrabanda en Sembil.

Bron: Persbureau Curacao