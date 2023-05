PBC | Curaçao Medical Center begint een rechtszaak tegen de regering

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center zegt geen andere keuze te hebben dan een rechtszaak aan te spannen tegen de regering van Curaçao.

Inzet: de Wet Normering Topinkomens LNT, niet toepasbaar verklaren voor de specialisten in loondienst.

Directeur Gilbert Martina legt uit dat de wet deel uitmaakt van het pakket dat Curaçao en andere voormalige Antilliaanse eilanden moesten implementeren als onderdeel van de overeenkomst om liquiditeitssteun te ontvangen van Nederland tijdens de coronapandemie.

In het geval van Curaçao heeft deze specifieke LNT-wet een drastische impact op alle medisch specialisten die werkzaam zijn bij het ziekenhuis. CMC heeft verschillende brieven gestuurd om uit te leggen waarom de implementatie van deze wet het ziekenhuis niet ten goede komt, maar er is geen reactie ontvangen.

“Het is de plicht en verantwoordelijkheid van CMC om dit in alle opzichten te waarborgen, en juist deze taak staat nu op het spel vanwege deze wet”, zegt Martina. Als gevolg van de wet kon CMC sinds januari van dit jaar geen enkele specialist onder normale arbeidsomstandigheden aannemen. Het is volgens Martina belangrijk op te merken dat de wet ervoor zorgt dat alle specialisten die geïnteresseerd waren om bij CMC te werken, zijn geannuleerd. “Ongeacht of ze lokale of buitenlandse professionals waren.”

Meer geld

Martina benadrukt ook dat specialisten op geen enkel moment hebben aangegeven dat ze meer geld willen verdienen. “Het management distantieert zich en betreurt de uitspraak van minister Silvania dat specialisten vechten voor meer geld. Waar specialisten voor strijden, is toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van zorg”, aldus Martina.

Gisteren is het verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. Op basis hiervan heeft Michel Berry van de specialistenvereniging advies ingewonnen bij hun leden en advocaat, die hebben geadviseerd om zich ook bij CMC aan te sluiten in deze zaak.

De specialisten hebben besloten dat nu CMC een zaak tegen de regering aanspant, zij hun werkzaamheden zullen hervatten. Gilbert Martina besloot met de woorden: “Ministers zijn ook mensen… Een minister heeft de taak om het volk op te voeden, maar ze zien manipulatie, bedrog en het zaaien van woede en verdeeldheid. Dat is niet de taak van een minister die verantwoordelijk is voor twee belangrijke portefeuilles”, zegt Martina.

