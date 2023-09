ParadiseFM | Yuana man overleden

De Yuana Man is overleden. Wendel Sluis, zoals hij officieel heet, is afgelopen weekend na een kort ziekbed heengegaan. Al bijna 40 jaar vermaakte hij toeristen in Punda met een leguaan om zijn nek.

Bezoekers konden tegen betaling met de reptielen op de foto gaan. Volgens zijn familie had hij een enorme passie en liefde voor zijn leguanen die hij op Bandabou verzorgde. Zijn nabestaanden zijn een inzamelingsactie begonnen om de kosten van zijn uitvaart te kunnen dekken.

Bron: ParadiseFM