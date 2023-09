ParadiseFM | Kwartet opgepakt met vuurwapen, waaronder 13-jarige

Drie mannen en een minderjarige jongen zijn gisteren opgepakt voor vuurwapenbezit. De politie kreeg rond half drie ‘s nachts een melding over vier vuurwapengevaarlijke mannen in een auto.

Ter hoogte van een pompstation bij Bottelier kreeg de politie hen in het oog. Daarna volgde er een achtervolging die eindigde in Parera. Daar werden de verdachten in de leeftijd tussen 34 en 13 jaar in de boeien geslagen. In het voertuig trof de politie een automatisch geweer en een speelgoedpistool aan. Beiden zijn in beslag genomen. Daarna hield de politie een inval op vier adressen in Seru Fortuna. Op een van deze adressen nam de politie kogels en twee pakken hasj in beslag.

Bron: ParadiseFM