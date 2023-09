ParadiseFM | Verbeterpunten bejaardentehuis Arka de Roque

Bejaardentehuis Arka de Roque in Kanga is zonder al te veel kleerscheuren door de controle gekomen. De Inspectie voor de Volksgezondheid en de GGD concludeerden dat de zorg aan de bewoners voldoende is.

Wel zijn er een paar verbeterpunten gesignaleerd. De instelling moet per direct evenwicht aanbrengen in het personeelsrooster. Ook moet de schoonmaak van de keuken en een aantal slaapkamers beter. Op verschillende plaatsen was de keuken stoffig. Ook ontbrak muggengaas. Tot slot moet er een scheiding komen van de toiletten voor mannen en voor vrouwen.

Bron: ParadiseFM