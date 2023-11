CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

De rechter doet vandaag uitspraak in de moordzaak van rapper Boechi. Het OM heeft 22 jaar celstraf geëist tegen de vermoedelijke schutter Chris Z. en 19 jaar tegen Churendi C. Boechi die in het echt Ruchendell Bonifacio heet, werd op 9 december vermoord op de parkeerplaats van een truk’i pan.

Nog altijd is het motief onbekend. Chris Z. ontkent de trekker te hebben overgehaald. Hij claimt thuis ziek op bed te hebben gelegen. Churendi C. gaf wel toe betrokken te zijn geweest. Hij was de chauffeur van de witte auto die Boechi en zijn vrienden de hele avond had gevolgd. Volgens hem was Chris eerst van plan om de dure ketting van de rapper te stelen. Hij zou niet op de hoogte zijn geweest van het moordplan.

Bron: Paradise FM