De Curaçaose choreograaf Gabi Christa wordt in haar woonplaats New York in het zonnetje gezet. Op 1 december ontvangt ze de Iconoclast Award van het Amerikaanse dansgezelschap The Renegade Performance Group.

Gabi’s durf, originaliteit en toewijding om steeds haar artistieke grenzen te verleggen wordt door het gezelschap geprezen. Met haar multidisciplinaire werk heeft ze vorm gegeven aan de toekomst van de dansindustrie.

Bron: Paradise FM