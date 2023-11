CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

Het aantal leerlingen in het funderend onderwijs neemt af. In de laatste zes jaar is er zelfs een daling te zien van 20 procent. Daarom is er ook minder behoefte aan schooltransport.

Dat heeft Onderwijsminister Van Heydoorn gisteren in de Staten gezegd. Het vragenuurtje werd aangevraagd door parlementslid en partijgenoot Gilbert Doran. Tijdens de Statenvergadering werd er veel kritiek geuit op de beslissing om het schooltransport onder te brengen bij het ABC Busbedrijf. Maar de minister is niet van plan het besluit terug te draaien. Volgens hem is de kritiek ongefundeerd.

Bron: Paradise FM