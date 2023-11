NU | Celstraffen van 22 en 20 jaar voor moord op Curaçaose rapper Boechi

Voor het eerst is er een demonstratie gehouden op Curaçao tegen de aanval van Israël op de Palestijnse gebieden. Een groep van zo’n 50 mensen hebben woensdagavond gedemonstreerd op het Wilhelminaplein.

Er komen meer demonstraties, zeggen de organisatoren.

De groep heeft ‘alle verloren levens in Palestina herdacht’. “Wreed en onnodig”, zegt Tony Espineira van de organisatie. Tijdens de demonstratie wordt er in het Arabisch gebeden voor hen. Er zijn verschillende Palestijnse vlaggen te zien en borden met ‘Free Palestine’.

‘Stop met de aanvallen!’

Bij de manifestatie zijn Curaçaoënaars van verschillende achtergronden aanwezig. Christenen, joden, moslims en mensen die zichzelf niet perse religieus zouden noemen.

“Onze wens is heel simpel”, zegt Espineira. “We willen een staak-het-vuren; stop met de aanvallen. We willen een vrij Palestina, waar iedereen in vrede kan leven met hun buren. Dat ze van al hun rechten kunnen genieten, zoals wij hier op Curaçao.”

‘Eindelijk ook demonstratie op Curaçao’

Een van de demonstranten is Talitha Marsman, die sinds augustus terug is op het eiland. “In Nederland zijn er verschillende demonstraties en nu eindelijk ook op Curaçao.”

“Ik voel me weliswaar wat verdrietig over wat er gaande is in Palestina, maar ook empowered door al deze mensen die hier naartoe zijn gekomen. Dat ze afkeuren wat daar gaande is en dat we daar niet stil over moeten blijven.”

Rhoda Barton is ook aanwezig. Haar partner is Libanees, uit het buurland van Israël. “Hier op Curaçao zijn er veel mensen met een Libanese achtergrond en er zijn ook mensen met een Palestijnse en Arabische achtergrond.”

“Vaak blijven deze mensen liever wat op de achtergrond”, is wat Barton opvalt. Ze vindt het haar plicht om anderen te steunen. “Het is moeilijk om de situatie daar aan te zien, want op Curaçao gaan we prachtig met elkaar om; met alle nationaliteiten die we hier hebben.”

Barton wil een signal afgeven tegen ‘onrechtvaardigheid’. “Het zijn onze broeders en zusters. Palestijnen zijn ook mensen. Het is geen fijn gevoel dat wij hier kunnen lachen, terwijl aan de andere kant van de wereld mensen zo aan het lijden zijn.”

Meer demonstraties Talitha Marsman hoopt dat de demonstratie van dinsdag ‘een begin is’. “Ik hoop dat dit een beweging wordt en dat het niet bij één zal blijven. We zijn een demonstratie aan het organiseren voor aanstaande zaterdag.” “We beginnen om 16.00 uur bij Riffort en lopen richting het Wilhelminaplein”, aldus Tony Espineira van de organisatie. Het is de verwachting dat er meer mensen zullen komen, volgens Espineira. “Het doet me goed om te zien dat onze samenleving, waaronder de mensen die ik lief heb, zich nu realiseren wat er gaande is in Palestina. Het is iets wat niet zo zichtbaar was via de media hier. Nu wel, dankzij sociale media.”

‘Regering op Curaçao moet zich uitspreken’

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft maar één minister van Buitenlandse Zaken, in Den Haag, die namens Nederland en de zes eilanden spreekt. Volgens verschillende demonstranten, is het tijd dat de regering van Curaçao met een statement komt.

“Ons team gaat een verzoek doen aan de regering”, zegt Espineira. “Het zou mooi zijn als de regering van Curaçao zich uitspreekt en zegt dat we er niet mee eens zijn met wat er gaande is. Ik wil dat ze onze zustereilanden en Nederland vragen om samen op te staan en dat we zeggen: stop hiermee, nú.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk