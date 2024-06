Extra | Journaal 3 juni 2024

Zondagochtend vond in de omgeving van Veeris de eerste editie van Strides for Smiles plaats.

Ronald McDonald House Charities Curaçao, Prinses Wilhelmina Fonds, Curaçao Children’s Museum en Maduro & Curiel’s Bank kijken tevreden terug op een succesvolle wandeltocht voor het goede doel, met meer dan 3.000 deelnemers. De tocht vond plaats in de straten rondom Sambil. Strides for Smiles is een wandeling voor jong en oud met bijzondere acties, zoals water- en glacial spetters, verfspetters, straatentertainment, operamuziek, een doolhof van blokken, verschillende straat-DJ’s en nog veel meer.

De ochtend werd afgesloten met een Blue Blast. Ronald McDonald House Charities Curaçao, Prinses Wilhelmina Fonds, Curaçao Children’s Museum en Maduro & Curiel’s Bank hebben alle vrijwilligers die voor, tijdens en na de wandeltocht hebben geholpen bedankt en iedereen die heeft gezorgd dat de straten schoon bleven. Volgend jaar wordt de tweede editie gehouden.

Bron: ParadiseFM