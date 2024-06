Extra | Journaal 3 juni 2024

Het Curaçaose politiekorps zal niet rusten voor de moord op adjudant van de Koninklijke Marechaussee, Toon Brood, is opgelost. Dat heeft woordvoerder Maurits Rosalina dit weekend laten weten.

Vrijdagavond kort voor middernacht werd de 49-jarige Brood in zijn eigen huis doodgeschoten. Hij zat met zijn vrouw op het terras van hun huis aan de Reigerweg toen hij een geluid hoorde, hij trof drie inbrekers en werd neergeschoten. De drie deels gemaskerde en gewapende mannen hebben daarna geld afhandig gemaakt van de echtgenote en zijn er vandoor gegaan met de auto van het paar.

Zaterdagochtend werd er een persconferentie gehouden door politie en OM. De gestolen auto is inmiddels terecht. Maar de politie roept alle inwoners op die beschikken over camerabeelden in het gebied tussen de Reigerweg en Vetter om de beelden van hun camera’s te controleren van vrijdagavond tussen 23.30 uur en zaterdagochtend voor mogelijke beelden van de verdachten en het voertuig, een Chevrolet Beat met nummerplaat B 36-0. Ook is een oproep gedaan aan de drie daders om zich te melden bij een politiebureau.

Bron: ParadiseFM