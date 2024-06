Extra | Journaal 3 juni 2024

De partij MAN heeft afgelopen zaterdag afscheid genomen van het oude bestuur en tijdens een partijcongres een nieuw bestuur gekozen, daarbij is oud-minister Kenneth Gijsbertha verkozen tot voorzitter.

Het was het 36e statutaire congres van de sociaaldemocratische partij. Tijdens het congres is ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen MAN en PIN. Die twee partijen vormen bij de komende verkiezingen in 2025 een gecombineerde lijst. Ook is afscheid genomen van Irelnety Copra als vertrekkend voorzitter.

Kenneth Gijsbertha gaf als nieuwe voorzitter van Partido MAN aan dat hij zijn uiterste best zal doen om de partij te blijven leiden ‘op basis van menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, inclusie, goede communicatie, wederzijds respect en transparantie’.

Behalve de nieuwe voorzitter werd Lidushka Cijntje-Carolie gekozen als vicevoorzitter, Yaël Plet als secretaris-generaal en Florence Tomsjansen-Fernan als penningmeester. Ook zijn er vijf commissarissen gekozen: Giana Murray-Anasagasti, Curtley Perez, Farley Lourens, Angel Alvarez en Jowenny Troeman.

