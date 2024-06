Extra | Journaal 3 juni 2024

De kopers van woningen in de wijk Wechi klagen dat de huizen niet overeenkomen met wat woningbouwvereniging Fundashon Kas Popular had beloofd. Dat meldt de Extra op basis van verhalen van inwoners van Wechi.

Uit de verhalen komt naar voren dat de huiseiegenaren het gevoel hebben dat ze aan het lijntje worden gehouden. De bewoners betalen maandelijks een bedrag voor beveiliging bij de ingang, verlichting en onderhoud van het terrein. Maar volgens de inwoners is er geen verlichting en wordt het terrein ook niet onderhouden.

De krant schrijft verder dat de huizen 7 centimeter korter zijn dan in het verkoopcontract staat omdat de mallen die worden gebruikt niet geschikt zijn. Daarnaast zijn er klachten over slecht geïnstalleerde sanitaire voorzieningen. Sommige badkamers hebben gebroken toiletten en wastafels. Goedkopere materialen zijn gebruikt dan oorspronkelijk beloofd, zonder dat FKP bereid is te compenseren.

