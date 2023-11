PBC | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

De douane heeft gisteren een bijzondere vondst gedaan op een Venezolaans barkje. Naast de lading houtskool vonden de douaniers ook drugs, wapens en munitie aan boord van de Expomar.

Deze zijn in beslag genomen. Ook is de kapitein van de boot aangehouden. Hij is verantwoordelijk voor de vracht. De douane en vertegenwoordigers van MEO ontdekten daarnaast een lading besmette groene paprika’s. Volgens het ministerie van GMN waren de Venezolaanse paprika’s besmet met verschillende ziektes en ongedierte.

Er is direct opdracht gegeven om de ruim 300 kilo paprika’s te vernietigen. De besmette groente is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het kan ook leiden tot productieverlies bij de lokale landbouwers. Bovendien had de importeur geen vergunning voor de verkoop van deze groente. Opmerkelijk is dat de Venezolaanse autoriteiten een fytosanitaire verklaring hebben afgegeven voor de paprika’s. Deze certificaat wordt pas afgegeven als is voldaan aan alle voorwaarden, waaronder een inspectie van de zending.

Bron: ParadiseFM