NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds is op Curaçao voor besprekingen met de regering en verschillende andere organisaties.

Gisteren was er een succesvolle ‘Courtesy Meeting’ met de Raad van Ministers. Tijdens deze vergadering werden de indrukken van het IMF-team over Curaçao en hun belangrijkste beleidsaanbevelingen gedeeld. Doel van de samenwerking tussen Curaçao en het IMF is om de economische groei en stabiliteit van het eiland te bevorderen, zo benadrukt de regering.

Het bezoek van de IMF-delegatie en de open en constructieve besprekingen met de Raad van Ministers onderstrepen volgens de regering het belang van die samenwerking.

Bron: ParadiseFM