NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

De bezettingsgraad van kleine accommodaties op Curaçao die zijn aangesloten bij toerismeorganisatie CASHA was in mei van dit jaar iets hoger dan in april.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van de hospitality-organisatie. Tegelijkertijd was de bezettingsgraad in mei van dit jaar iets lager dan in mei vorig jaar. Dit jaar kenden de leden van de organisatie voor kleinere toerismeorganisaties een bezettingsgraad van 61 procent. De drie bij CASHA aangesloten autoverhuurbedrijven hadden een bezettingsgraad van 50 procent, wat beter is dan in mei 2023.

De leden zien volgens CASHA vooral een toename in last-minute boekingen, waarbij toeristen tijdens hun verblijf op het eiland spontaan besluiten om aanvullende activiteiten en andere accommodaties te boeken. CASHA telt momenteel 95 leden, waarvan het grootste deel eigenaren van kleine accommodaties zijn.

Bron: ParadiseFM