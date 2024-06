NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

De bewoners van de wijk Jongbloed zijn diep bezorgd over de staat van de afwateringskanalen en rooien in hun wijk.

Nu het orkaanseizoen begonnen is, en de voorspelling dat dit wel eens een heel zwaar seizoen kan worden, groeit hun angst voor hun veiligheid door mogelijke overstromingen. “Het orkaanseizoen is weer begonnen en gezien de vooruitzichten zijn wij erg bezorgd,” aldus Merly Trappenberg, woordvoerder van de buurtbewoners.

Probleem sinds 2010

De problemen met de afwateringskanalen in Jongbloed bestaan al sinds 2010. De situatie is zelfs zo ernstig dat het leven van een bewoner, door de overstromingen tijdens de passage van tropische storm Tomás in dat jaar, verloren is gegaan.

“Sindsdien is er nog steeds niks aan de situatie veranderd,” vertelt Trappenberg. “Ik slaap hier heel slecht van. Als je geen pick-up hebt, kan je tijdens de overstromingen ook eigenlijk niet weg en moet je thuis de situatie afwachten. Dat is een erg angstig vooruitzicht dat mij vaak wakker houdt.”

Impact nieuw resort

De bouw van het Hipique Residences resort aan de Jongbloedweg heeft de situatie volgens de buurtbewoners alleen maar verergerd. De aanleg van het resort heeft geleid tot verkleining van de hoofdafwateringskanalen richting het Kabouterbos, waardoor de kans op overstromingen is toegenomen.

“Het nieuwe resort aan de Jongbloedweg heeft het probleem van de afwateringskanalen in Jongbloed groter en gevaarlijker gemaakt. De duiker die het water onder de weg door moet begeleiden richting het Kabouterbos was eerst vier meter breed, nu is dit nog maar amper twee meter breed,” aldus Trappenberg.

Blokkades en overstromingen

Tijdens hevige regenval slepen de afwateringskanalen aarde, bomen en ander vuil mee, wat leidt tot blokkades en overstromingen in verschillende delen van de wijk. Daarom is het belangrijk dat de rooien tijdig worden schoongemaakt zodat het water de ruimte heeft om goed door te stromen. “Wanneer de kracht van het water alles wat het op zijn weg tegenkomt meesleept door de rooi, worden de mondingen van de afwateringskanalen geblokkeerd en stroomt het water de wijk in.”

Huizen en straten komen hierdoor onder water te staan. “Het is levensgevaarlijk, want je ziet ook niet meer waar de weg begint en ophoudt. Voor je het weet rij je zo van de weg af een afwateringskanaal in die hier in de wijk langs de kanten van de weg zitten.”

Oproep tot actie

De bewoners van Jongbloed doen een dringende oproep aan de overheid om eindelijk in actie te komen en de afwateringskanalen te verbeteren. Ze benadrukken de noodzaak om de watertransportcapaciteit te vergroten en preventieve maatregelen te nemen om toekomstige overstromingen te voorkomen. “We vragen de overheid met klem om te beginnen met het werk dat de situatie van de afwateringskanalen in de wijk verlicht,” klinkt het uit de buurt.

Klimaatverandering en toekomstige risico’s

Met de toenemende gevolgen van klimaatverandering is het des te belangrijker om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden. De bewoners van Jongbloed zijn zich hiervan bewust en blijven aandringen op snelle en effectieve oplossingen.

“We zijn ons allemaal bewust van de gevolgen van klimaatverandering. We hebben in het verleden ook wel eens zelf als buurt geld ingezameld om de rooien dan maar zelf schoon te maken. Maar dat mocht niet, daar hadden we een vergunning voor nodig.” De buurtbewoners zijn na veertien jaar radeloos geworden. “Wat moet er gebeuren voor de overheid eindelijk eens actie onderneemt?”

Reactie van DOW

Volgens Sherwin Josepha, civieltechnisch ingenieur bij openbare werken, is de overheid goed op de hoogte van de situatie in Jongbloed: “We zijn op de hoogte van de situatie en we zijn bezig om het probleem met de afwatering op te lossen. We zijn bezig met een plan om de duikers in Jongbloed te vervangen door bruggen waardoor het water vrij kan doorstromen.” Volgens de civieltechnisch ingenieur heeft het nieuwe resort geen invloed op het waterniveau in de wijk.

“Het probleem zit in het Kabouterbos. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar de parkeerplaats is met diabaas opgehoogd en zorgt er momenteel voor dat het water niet goed kan doorstromen”, vertelt Josepha. “Daarom hebben wij in het Kabouterbos verschillende kanalen uitgediept en verbreedt.”

Volgens Josepha zijn er meerdere problemen in de wijk. “In zijn in hoger gelegen gebieden zijn veel darmenstelsels vergvangen of gedempt zonder medeweten van de instanties en is daar woningbouw gebouwd. Daardoor kunnen de gebieden die het water vroeger vasthielden, nu het water niet meer vasthouden waardoor er veel meer toevoer van water naar de lagergelegen gebieden stromen. Om dit aan te pakken maken we de rooien nu twee keer per jaar schoon in plaats van een keer per jaar.”

Dat gebeurt in de maanden juni en juli. “Komende maanden gaan we beginnen met de schoonmaak van de rooien. Dit is de kortetermijnoplossing. En voor de lange termijn is het project van die bruggen. We zijn nu bezig met het ontwerp en het moet nu in de planning. We zullen dat langzamerhand in fases aanbrengen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk