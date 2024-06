NOS | Een op de vijf inwoners op Aruba is vluchteling of zoekt bescherming

Op bevel van minister Silvania is gisteren de veelbesproken karton-scrap yard opgeruimd. Stapels karton en grote machines zijn verwijderd.

Op 23 september vorig jaar gaf de minister van Gezondheid, Natuur en Milieu de eigenaar van het terrein een ministerieel decreet om de werkzaamheden te stoppen, omdat ze overlast veroorzaken voor de buurtbewoners. Bovendien stond de kartonopslag meerdere keren in brand. Omdat er geen actie werd ondernomen heeft de minister nu zelf opdracht gegeven de activiteiten te staken.

In 2021 was er een grote brand in de kartonopslag van James Power Transport & General Contractor in Sans Souci. Ondanks verschillende waarschuwingen en verzoeken van de inspecteur van Milieu en Natuur aan de eigenaar om het karton te verwijderen, is dit niet gebeurd.

Eerder was al bekend geworden dat de eigenaar van het terrein geen vergunning heeft voor deze activiteiten. Volgens hem was zijn vader sinds 1984 bezig met deze activiteiten, zonder vergunning, en veroorzaakte dat geen overlast. Drie jaar geleden nam de zoon de zaak over.

Bron: ParadiseFM