Extra | Journaal 3 juni 2024

Een man heeft zijn ex-vrouw, die in een zorginstelling verblijft, meerdere klappen gegeven tijdens een bezoek aan de vrouw. Ze raakte zwaargewond en moest naar het ziekenhuis. Dit deelt ATK News op haar Facebookpagina zondag.

De man zou op visite zijn bij zijn ex-vrouw, die verpleegd wordt in een zorginstelling. Volgens de nieuwswebsite vond er een woordenwisseling plaats, die uitmondde in mishandeling. De man deelde een paar rake klappen uit, waarop personeel de politie belde.

Doordat de politie snel ter plaatse was, kon de man worden aangehouden. De vrouw is met ernstige verwondingen per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

ATK News schrijft dat de politie onderzoek doet naar het voorval in het kader van een poging tot moord en van mishandeling. Korps Politie Curaçao heeft het incident nog niet bevestigd.

