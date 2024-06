Extra | Journaal 3 juni 2024

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het Avila Beach Hotel vierde gisteren zijn 75-jarig jubileum in grootse stijl met een spectaculair Great Gatsby-themafeest. Deze mijlpaal herdenkt de dag waarop de inmiddels overleden Deense oud-eigenaar, de heer Finn Nicolaj “Nic” Møller, het hotel in 1977 kocht en grondig renoveerde, wat een belangrijk moment in de geschiedenis van het hotel markeert.

De avond begon met gasten die aankwamen bij de valet parking en over een zwarte loper liepen. Buiten zette de betoverende klanken van CJ Opus op viool de toon. Gasten werden verwelkomd met een verfrissend drankje en hors-d’oeuvre, gevolgd door een warm welkom van General Manager Robbin Vogels en zijn managementteam. Een speciaal fotomoment met Avila 75-achtergrond zorgde voor blijvende herinneringen.

Binnen in de pre-concert lounge mengden gasten zich met de klanken van Avila’s bluesband en uitgenodigde artiesten, terwijl ze genoten van speciale cocktails van de mixology bar, cognac bar en kleine hapjes. De sfeer werd versterkt door vintage loungegebieden, Avila’s Rolls Royce uit 1926 en levende standbeelden, allemaal tegen een luxueus Great Gatsby decor.

Bigband

Om 20.00 uur begon het hoofdevenement met dansers die gasten naar het concertpodium leidden. Roderick ‘Vader’ Volk, de MC van de avond, introduceerde de bigband onder leiding van Randal Corsen, met lokale muzikanten en een 12-koppig ingevlogen strijkorkest uit Venezuela. Het concert opende met een wals van Wim Statius Muller, gevolgd door een toespraak van minister Cijntje. General Manager Robbin Vogels sloot het eerste deel af met een oprechte toespraak en een champagnetoost, gevolgd door het nummer “Danki” van Dibo D, vergezeld van een spectaculair vuurwerk op Great Gatsby’s Rhapsody in Blue.

Dit paste feilloos bij de oprechte dankbaarheid geuit door General Manager Robbin Vogels: “Avila is een heel bijzondere plek. Hoewel er door de jaren heen veel is veranderd, blijft één ding onveranderd: de magie van deze plek, de geschiedenis en de plaats in de samenleving. Toen wij het hotel in 2015 overnamen, was het onze grote focus om dit te behouden. Ik ben daarom bijzonder dankbaar dat ik vanavond het 75-jarig jubileum van Avila met jullie allemaal kan vieren. Zonder jullie hadden wij dit nooit bereikt. Wat we samen hebben opgebouwd en nog zullen opbouwen, is iets om trots op te zijn.”, aldus Robbin Vogels.

Na een korte pauze ging het concert verder met energieke optredens van Christine Corsen, Dibo D, Aemy Niafeliz, Yumarya Grijt, Ephrem J en Izaline Calister. De muziek varieerde van klassieke hits tot hedendaagse favorieten, waardoor iedereen bleef dansen. Gedurende de hele avond droegen dansers bij aan de feestelijke sfeer.

Het evenement werd bijgewoond door een diverse groep supporters, waaronder leveranciers, evenementenorganisatoren, overheidsfunctionarissen, muzikanten, naburige bedrijven, bewoners, vaste gasten en de pers. Deze onvergetelijke viering was een passend eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het Avila Beach Hotel en zijn voortdurende erfenis als een eersteklas bestemming in Curaçao.

Bron: Persbureau Curacao