Extra | Journaal 3 juni 2024

Betreffende gedood KMar-lid: Snel team illegaal wapenbezit oprichten

Willemstad – De minister van Justitie (MinJus), Shalten Hato (MFK) reageert geschokt op de moord op Antonius ‘Toon’ Brood. ,,Ik was in shock toen ik het nieuws ontving dat een vader, echtgenoot en collega van de KMar die de grenzen van ons land helpt beveiligen, op brute wijs uit dit leven is gerukt”, aldus Hato.

Brood kwam om het leven door inbrekers die hem thuis doodschoten.

De minister bevindt zich in het buitenland en kon niet aanwezig zijn op de persconferentie van het Openbaar Ministerie (OM) en Korps Politie Curaçao (KPC). Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong en korpschef Raymond Ellis hebben de aanwezige journalisten ingelicht over de gebeurtenis. Ellis desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad: ,,Er heeft een moord plaatsgevonden en het onderzoek valt onder de OM en de opsporing geschiedt door de politie. De minister hoefde niet per se aanwezig te zijn. Hij gaat over het justitieel beleid en hij is op dit moment niet in het land.”

Verder zet Ellis uiteen dat het KPC een onderzoeksteam heeft ingesteld om de moord te onderzoeken. ,,Pas in het geval dit team aangeeft technische bijstand uit Nederland nodig te hebben, zal een aanvraag hiervoor worden gedaan. Er zijn trouwens al wel contacten tussen de leiding van onder meer het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en de KMar”, aldus Ellis.

Hato op sociale media: ,,Justitie zal alle beschikbare middelen inzetten om deze zaak op te lossen. Het leven van mensen is heilig en er zal hard opgetreden worden tegen de schuldigen. Als iemand iets weet dat kan helpen bij het onderzoek, neemt contact op met de politie via de nummers 917 en/of 108. Veel sterkte aan de familie en vrienden van de overledene.” In een tweede bericht schrijft de Justitieminister:

,,Deze brute daad toont opnieuw het belang aan van blijven optreden tegen illegaal wapenbezit. Er lopen al verschillende trajecten in dit opzicht, zoals het verhogen van de maximale straf voor illegaal wapenbezit en de oprichting van een zogenoemd ‘Quick Response Team’ dat zich richt op vuurwapens.”

Zowel De Jong als Ellis wijzen op het probleem van illegaal vuurwapenbezit op Curaçao. Beiden geven aan dat er gewerkt wordt aan hogere straffen en dat een wetsontwerp hiervoor al een tijdje bij de Staten is ingediend. Het betreft strafverhogingen van vier naar zes jaar voor het verboden bezit van schietwapens en van zes naar acht jaar voor illegaal bezit van automatische vuurwapens.

De hoofdofficier en korpschef verklaren beiden nog dat er hard wordt gewerkt aan de oplossing van de moord op Brood.

Bron: Antilliaans Dagblad