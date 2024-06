Extra | Journaal 3 juni 2024

Cft benadrukt belang het financieel beheer te verbeteren

Willemstad – Over het eerste kwartaal van 2024 heeft het Land Curaçao een voorlopig overschot – surplus – op de gewone dienst gerealiseerd van 103 miljoen gulden.

,,Of Curaçao daarmee voor 2024 zal gaan voldoen aan de centrale begrotingsnorm van de Rft is mede afhankelijk van de uitkomst van de nu nog lopende hoor en wederhoor over de begroting 2024”, schrijft het College financieel toezicht (Cft).

De realisatie ligt boven het voor het eerste kwartaal begrote resultaat van 65 miljoen. Dit hogere resultaat is vooral het gevolg van hogere belastingbaten, merkt het College op. Curaçao wendt het resultaat over de eerste drie maanden van dit jaar vooral aan voor schuldaflossing. De schuldquote daalt mede hierdoor tot circa 65 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ‘hetgeen een goede ontwikkeling is’. Zo stelt Cft-voorzitter Lidewijde Ongering.

2023

De rapportage over het eerste kwartaal van 2024 bevat ook een recapitulatie van het verwachte resultaat voor het afgelopen jaar, 2023. Het voorlopige overschot op de gewone dienst voor 2023 bedraagt nu 84 miljoen, maar zal naar verwachting dalen tot 46 miljoen door verwerking van nagekomen baten en lasten.

,,Het Cft spreekt al geruime tijd zijn zorgen uit over het verplichtingenbeheer van Curaçao en het feit dat na jaareinde nog majeure mutaties in de administratie plaatsvinden”, staat er in de brief aan minister Javier Silvania (MFK) van Financiën. ,,Het Cft benadrukt het belang het financieel beheer te verbeteren, waarbij het verbeteren van het verplichtingenbeheer bijzondere aandacht vereist.”

Ontvanger

Het Cft heeft naar eigen zeggen kennisgenomen van de uitkomsten van de interne audits die door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) bij de Ontvanger zijn uitgevoerd. ,,De uitkomsten van deze interne audits geven aanleiding tot zorg”, stelt de voorzitter.

,,Niet alleen omdat mogelijk onrechtmatige handelingen zijn geconstateerd, maar ook omdat het goed functioneren van de Ontvanger van het grootste belang is voor het op peil houden en (verder) verhogen van de belastingbaten.”

Het Cft verwelkomt dan ook de door de minister, mede in het kader van het Landspakket, te treffen maatregelen. Het Cft wil het plan van aanpak daarvoor ontvangen en wenst daarover periodiek te worden geïnformeerd.

Bron: Antilliaans Dagblad