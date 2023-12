Nu.cw | Studenten organiseren carwash voor goede doel

Studenten die de minor Local en Global Marketing volgen aan de Universiteit van Curaçao (UoC) zamelen zaterdag geld in voor Sea Turtle Conservation Curaçao.

De actie is tot stand gekomen door een schoolopdracht, om geld op te halen voor het goede doel.

“Een van ons is vrijwilliger bij Sea Turtle Conservation Curaçao en maakt verschillende duiken met de organisatie. Ze helpt mee met het beschermen van de schildpadden. Toen we moesten brainstormen over een goed doel voor ons project, was het niet zo moeilijk”, zeggen de studenten tegenover Nu.cw.

Negen studenten kwamen met het idee om een carwash te organiseren. Mensen kunnen zich via Whatsapp of per SMS aanmelden, zodat ze hun auto kunnen laten wassen. De carwash is op het terrein van de UoC van 10.00 uur tot 12.00 uur en kost 10 gulden per auto.

Daarnaast organiseren de studenten een afscheidsfeest ‘Duik in het Diepe’ voor de huidige lichting studenten op 11 januari in de Bamboe Bar. De opbrengst van de tickets gaat ook naar Sea Turtle Conservation Curaçao.

Aanmelden via de carwash kan via het telefoonnummer +31636481412. Doneren kan ook via deze link.

Bron: Nu.cw