Nu.cw | Politie al bezig met voorbereidingen carnaval 2024

De politie is bezig met de eerste voorbereidingen voor Carnaval 2024. Meerdere politiechefs komen samen onder de naam Staf Grootschalig Bijzonder Optreden waar ze zich beraden over mogelijke scenario’s tijdens de carnavalsoptochten.

Dat meldt het Korps Politie Curaçao (KPC).

Naast het overleg vinden er volgens de politie oefeningen plaats zodat ze goed voorbereid zijn op eventuele incidenten.

“Carnaval is een evenement met veel mensen, niet alleen qua verkeer, maar ook met grote groepen mensen op bepaalde plaatsen en tijdstippen. Het is daarom belangrijk om plannen te maken, zodat wanneer er zich incidenten voordoen of calamiteiten ontstaan, de politie direct kan handelen. “Dat kan een eventuele evacuatie zijn en de veiligheid van mensen en eigendommen zoveel mogelijk te waarborgen”, aldus de het KPC.

De politie hoopt dat er geen bijzondere situaties zullen ontstaan en dat iedereen, zowel deelnemers als bezoekers, in de veiligheid van de optocht kan genieten.

De oefeningen en het overleg duren drie dagen.

Bron: Nu.cw