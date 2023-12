Nu.cw | Man bekent moord op werkgever tijdens ruzie in garagebedrijf

De verdachte Anthony B.T. heeft bekend op 7 februari zijn werkgever, Ehab “Toni” Abdul-Baki, te hebben neergeschoten tijdens een conflict in zijn garagebedrijf. Dat meldt de Extra.

Anthony gaf toe dat hij het slachtoffer doodschoot, nadat er een verhitte discussie ontstond over werkgerelateerde zaken. Volgens de verdachte begon de ruzie nadat hij weigerde beledigingen van zijn werkgever te accepteren. Hij verklaarde dat de werkgever hem vernederde en beledigde voor klanten, wat al eerder tot spanningen leidde.

Tijdens het incident pakte Anthony een vuurwapen en loste een fataal schot op zijn werkgever. Hij verklaarde dat hij handelde uit zelfverdediging nadat Toni bedreigende bewegingen maakte en naar een wapen zocht.

Anthony belde later de hulpdiensten en gaf aan dat hij het slachtoffer had neergeschoten na een urenlange vernedering en niet-betaling van werkuren. De rechtszaak zal meer inzicht verschaffen in wat er precies gebeurd is.

Bron: Nu.cw