PBC | Surfers trotseren elementen voor ‘Kind & Kanker’ op Curaçao

De Mega Pier Tula, die de eerste van de twee is bij de dok in Otrobanda, krijgt een nieuw plakkaat. Het plakkaat dat er nu staat, is zo verweerd, dat het niet meer leesbaar is. Dit schrijft Amigoe.

Curaçao Ports Authority (CPA) heeft het bord in beheer, en geeft aan dat het vernieuwen van borden alsmaar doorgaat. Door het zoute zeewater en het zonlicht zijn veel borden niet goed leesbaar.

CPA geeft aan dat ze verantwoordelijk zijn voor meerdere borden en dat het vernieuwen ervan kan worden omschreven als dweilen met de kraan open. Ook zegt de havenautoriteit dat ze het belang inzien van de vernieuwing, in verband met de vele toeristen die op de pier aankomen vanaf de cruiseschepen.

De Tula Megapier werd in 2018 geopend, maar was al een jaar eerder in gebruik. Of het Tula-plakkaat al eerder is vervangen en wanneer de huidige wordt vernieuwd, is niet bekend.

Bron: Nu.cw