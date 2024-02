PBC | Surfers trotseren elementen voor ‘Kind & Kanker’ op Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Ondanks twijfels over de windvoorspellingen tot kort voor het startsignaal, zette de Surf for the Roses afgelopen zondag door.

Het evenement, met als nobel doel het verzamelen van donaties en het vergroten van bewustzijn voor het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) en in het bijzonder de afdeling Kind & Kanker, bewees dat passie en doorzettingsvermogen hand in hand gaan.

Vorig jaar debuteerde Surf for the Roses als een nieuwe tak van de reeds bekende Ride, Swim, en Walk for the Roses. Dit jaar, met minder gunstige weersomstandigheden, stonden de surfers, samen met een team van vrijwilligers, reddingsboten, medisch personeel en de Kustwacht, klaar om de oversteek van Klein Curaçao naar Mambo Beach te wagen.

“Het zijn extreme sporten die normaal een stevige wind vereisen, maar iedereen was bereid om voor dit goede doel toch de zee op te gaan,” vertelt Kim Matroos, initiatiefneemster en eigenaar van Awa Salu Kiteboarding.

De uitdaging was groot; de wind liet het afweten waardoor vooral de windsurfers en wingfoilers moeite hadden om snelheid te maken. Desondanks bereikten 16 van de 33 vertrokken surfers de finish. “Ik heb het afgelopen jaar heel veel geoefend, nu wilde en moest ik het halen,” zei Tessa Wevers, kitesurfster, die na 2,5 uur op zee stralend de finish bereikte.

Wilhelminafonds

Met de slogan Sí! Tin mag di papia sobre kanser (over kanker mag je wél praten!) hopen de organisatoren het bewustzijn en het gesprek over kanker te vergroten.

De afdeling Kind & Kanker van het Prinses Wilhelmina Fonds biedt activiteiten en psychologische ondersteuning voor kinderen die zelf of in hun directe omgeving geconfronteerd worden met kanker. Ageeth Termars, voorzitter van PWF, benadrukt het belang van het doorbreken van het taboe rondom kanker en het bespreekbaar maken ervan voor kinderen.

