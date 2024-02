PBC | Zoektocht naar vermiste Amerkaanse toerist gestaakt

In de Nacht van Caribisch Netwerk op NPO Radio 1 ontvangt presentator Guilliano Payne gasten die een link hebben met de eilanden. Vanavond is dat Ruth Groenewoud.

Ruth startte de stichting Miss IQ op waarmee zij zich al jaren inzet om kansarme kinderen op de Caribische eilanden te voorzien van tweedehands schoolmateriaal.

Dakloze verslaafden

Sociaal werker Jureska Kirnon-Lindeborg, op Curaçao ook wel Juri genoemd, vertelt Guilliano over haar werk met dakloze verslaafden. Deze groep zorgt de laatste tijd voor meer overlast in Willemstad. Jureska werkt bij FMA (Fundashon pa Maneho di Adikshon) en deze stichting biedt hulp aan mensen met een verslaving.

Verdwijnt de karko?

In de Cariben zijn veel bijzondere dieren die op het punt staan van uitsterven. Een van die diersoorten is de koningsschelp, ook wel Karko genoemd. Wetenschappers proberen nu uit te vinden hoe je het aantal koningsschelpen, een van de grootste schelpen, kunt vergroten. Roxanne Francisca is marinebioloog op Bonaire en is een van de onderzoekers.

De Nacht van Caribisch Netwerk (NTR) wordt elke donderdagnacht uitgezonden.

Live op NPO Radio 1, van 02.00 tot 05.00 uur/Nederland & 21.00 tot 00.00 uur/Cariben

Bron: NTR/CaribischNetwerk