PBC | Zoektocht naar vermiste Amerkaanse toerist gestaakt

Terwijl we afgelopen week in ons land vooral bezig waren met de zo herkenbare troela van de BBB die haar truitje andersom en binnenstebuiten droeg. En natuurlijk met de stoute ‘katholieke gluiperd’ van de NSC die niet alleen de auto van de informateur leende, maar ook diens chauffeur.

Ondertussen werden er ergens boven de poolcirkel in Rusland voorbereidingen getroffen om een al jaren irritante Poetin-criticus vakkundig om te leggen. Verrassend? Niet echt. Hoewel ik die spectaculaire carjacking van de nog niet zo lang geleden heilige Sint Pieter Omtzigt niet meteen verwacht had. Dat vond ik het meest verrassende nieuws van deze week. Hij leek me daar te Rooms en te beschaafd voor.

Wel nobel dat ze nog geprobeerd hebben om die arme Aleksej, die onwel werd na een onschuldig wandelingetje, te reanimeren. Of moesten de Siberische gevangenisautoriteiten zeggen dat ze dat hadden gedaan? Krijgen ze anders zelf ook een spuitje of een kopje op zenuwgas gezette thee?

Ondertussen lees ik dat de cosmeticamaffia antirimpelcrème voor 11-jarigen heeft bedacht en dat het een ongelofelijk Tiktok-succes is. Het spul is niet aan te slepen. Tankers vol met deze rommel dolen over de steeds stillere oceanen om onze pubers en bakvissen voor diepe depressies te behoeden. Anders plegen ze massaal suïcide.

Een tsunami aan reacties van de groten der aarde op de moord op de dissidente held Navalny overspoelt het internet. Poetin is bij bijna iedereen overduidelijk de moordverdachte. Hoewel sommige politiek leiders afwijkend reageren. Joe Biden vindt het een grote slag voor Venezuela en condoleert collega Vladimir Mitterrand met dit smartelijke verlies. Thierry Baudet vindt dat Navalny er duidelijk zelf om gevraagd heeft, Kim Jong-un heeft het over een overwinning van het Russische volk en Netanyahu vindt dat we niet moeten zeiken over een dooie meer of minder.

Ondertussen zat onze eigen Kim Putters gezellig te klessebessen met de ervaren Herman Tjeenk Willink, die we op het gebied van formeren gerust een ervaringsdeskundige mogen noemen. Hij sjoelde nog met Beatrix. Het formatieduo had het over een eventueel buitenparlementair kabinet, terwijl niemand in Den Haag weet wat daar precies mee bedoeld wordt.

Of er haast is bij de formatie van een nieuwe regering? Die indruk heb ik niet. Rond het Binnenhof zijn ze vooral bezig met de krokusvakantie. Het is waarschijnlijk het laatste jaar dat er op de weinige restjes sneeuw nog geskied kan worden. Daar moet je nu wel van profiteren.

Mijn beste vriend vertelde over zijn laatste wintersport in een of ander ordinair Zwitsers oord dat overspoeld werd door dikke zuipende Russen met hoerige botoxteefjes in meedogenloze bontjassen. Ze lunchten luidruchtig met flessen Chateau Petrus van duizenden euro’s per stuk, die ze maar voor de helft opdronken. De rest gooiden ze bij de cola. Ze vierden misschien toen al de aangekondigde dood van die arme Navalny, die het dit tuig jarenlang lastig heeft gemaakt door ze keihard te ontmaskeren.

Ondertussen lees ik dat Aleksej de dag voor zijn dood nog grapjes tegen zijn rechters heeft gemaakt. Rechters? Tragische marionetten van het Kremlin. Hebben deze jokers nog om zijn grapjes gelachen? Of hebben ze verdachte Navalny verteld dat hij met deze door iedereen gerespecteerde rechtbank niet mag spotten.

Terwijl ik me afvraag of Navalny niet een soort suïcide pleegde toen hij in 2021 vrijwillig terugkeerde naar Rusland omdat hij wist dat het zijn einde was. Suïcide werd door Koot & Bie nog ‘eigenmoord’ genoemd. Onderhand hoor ik over een roddelkont van een zogenaamd juicekanaal die heeft aangekondigd een eind aan zijn leven te willen maken. Ik denk aan zijn slachtoffers die hetzelfde hebben overwogen toen hij de smerigste drek over hun levens op het internet gooide.

Ik denk van alles, maar ik hou me in.

De Russische autoriteiten dubben nog waar ze Navalny in de grond gaan stoppen. Ze willen niet te veel bekijks. Vastbinden aan de atoombom in de ruimte lijkt iedereen in het Kremlin de beste oplossing. Dan wordt hij binnenkort toch nog uitgestrooid boven een echte democratie.

