Extra | Journaal 30 oktober 2023

EU-programma RESEMBID Het project ‘Transforming Waste to Value: Developing a Sustainable, Circular and Resilient Solid Waste Management Structure for Curaçao’ loopt in ieder geval tot april 2024 en wordt gefinancierd door de Europese Unie. Dat gebeurt via het programma The Resilience, Sustainable Energy, and Marine Biodiversity (RESEMBID). Het RESEMBID-programma steunt initiatieven voor duurzame ontwikkelingen in de ‘Caribbean Overseas Countries and Territories’ (OCT’s) met fondsen en technische hulp. Curaçao is een van de landen die in aanmerking komen.