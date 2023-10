Extra | Journaal 30 oktober 2023

Zal Amalia op Frans Timmermans gaan stemmen? Frans wil namelijk van de monarchie af en dat lijkt me voor dat meisje een bevrijding. Als ik haar was zou ik het doen. Heerlijk voor haar als de rood-groenen winnen en zij haar gouden kooi mag verlaten.

Misschien mogen we de Oranjes binnenkort inderdaad bedanken voor bewezen diensten. Laten we ze een klein envelopje meegeven zodat ze de aanleunwoning van Louis en Truus in Noordwijk kunnen kopen. Die schijnt op Funda te staan. Of misschien kunnen ze bij hun neef de huisjesmelker een aardig Amsterdams stadspandje op de kop tikken. Met familiekorting. En daarna lang en gelukkig leven in de anonimiteit. Ik gun het ze zeer. Een doodgewoon mensenbestaan met op dinsdag en vrijdag de vuilniszakken op de stoep, vlak voor sluitingstijd nog even een sprintje naar de Jumbo voor de laatste boodschappen en in het stamcafé stevig schelden op de veel te hoge belastingen.

Heerlijk om daar onder het genot van een koud biertje te foeteren dat alles naar die smerige zakkenvullers in Den Haag gaat. Bijvoorbeeld naar president Timmermans, die dan inmiddels met zijn dikke buik in jullie Huis Ten Bosch zit. Of kiest Fransje voor Paleis Noordeinde? Ik vrees dat hij het heerlijk zal vinden. Misschien zet ie stiekem voor de spiegel wel eens een oude kroon op zijn hoofd.

Maar de vrijheid zal best wennen zijn voor Willy. Lekker slap ouwehoeren in een kroeg en een stevige mening hebben. Heerlijk toch? Het liefst over alles. Zoals over de zwaar gestoorde verkeerswethouder van Amsterdam met haar onbegrijpelijke palenplan, die begin deze week hard stond te huilen op een brug bij de Brouwersgracht omdat ze geen idee had hoe ze met haar bakfiets ooit nog thuis kon komen. Toen het zo ernstig werd en er een psychose dreigde besloot een op de fiets aangesnelde dokter haar in een ambulance te laten afvoeren. Maar die ziekenwagen kon haar niet bereiken. Die stond ergens voor de rood-witte paaltjes, terwijl zeven mannen in gele fluorescerende hesjes aan de ambulancebroeders uitlegden dat ze er niet door konden. De wethouder heeft het plan ter plekke opgeheven. In de psychiatrische kliniek houdt ze vol dat de lus aan de Wibautstraat deze zomer wel een groot succes was.

Of misschien wil Willy met wat linkse stamgasten discussiëren over Aerdenhout, waar ze vorig jaar nog bibberbang waren voor dertig hongerige asielzoekertjes, terwijl ze nu massaal belaagd en in elkaar geslagen worden door dolgedraaide kinderen van hun eigen volk op peperdure fatbikes.

Er is zoveel om over te praten. Het kruisrakettentekort van de Russen, de Oekraïners die nu zelfs paraplu’s gebruiken, de angst van de Joden voor het terugkerende antisemitisme, de woedende brief van de terecht verontwaardigde Khadija Arib aan de met miljarden smijtende Tweede Kamer, de ontmaskering van de laffe toetsenbordhooligan Jasper Rekers van de BBB, de plannen van spelregelneef Marco van Basten en in de kroeg kan je als Ajacied je hart heerlijk luchten over de deplorabele toestand van je armetierige clubje dat aan PSV gevraagd schijnt te hebben of ze zondag met een 4-0 voorsprong mogen beginnen omdat dat de wedstrijd een stukje spannender maakt.

Ajax schijnt toch nog kans op een beker te hebben. Welke? Het clubkampioenschap. De Ajax-mannen tegen de Ajax-vrouwen. Binnenkort vindt dit potje plaats in de Johan Cruijff Arena. De gokkers schijnen hun geld massaal op de vrouwen te zetten.

Eén kroegtip beste Willy: begin niet over de oorlog in Gaza. Binnen twee seconden heb je namelijk bonje. Welke kant je ook kiest. Ook als je probeert zo genuanceerd mogelijk uit de hoek te komen. En je zult merken: de hele kroeg staat vol met deskundigen. Mensen die alles weten over dit kokendhete vraagstuk. Binnen een paar seconden vallen de woorden Hitler, nazi’s, concentratiekampen en die worden door beide partijen veelvuldig gebruikt. Dus zeg maar iets over de best wel lekkere nazomer. Dat is veilig. In elk geval succes en geniet met volle teugen van je door mij zeer gegunde vrijheid.

