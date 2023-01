NTR | ‘Laat de koninklijke familie maar de realiteit van Bonaire zien, niet alleen de mooie dingen!’

Vandaag bezoekt de koninklijke familie Rincon, het oudste dorp van Bonaire. Veel positiefs hebben inwoners niet aan de koning te vertellen, blijkt bij een rondgang op straat.

“Ik was niet op de hoogte dat ze komen!”, zegt inwoner Mariska. Ze was deze week wel verbaasd te horen over het koninklijk bezoek, voor het eerst met kroonprinses Amalia. “Op Facebook zag ik dat mensen boos reageren, omdat óveral de wegen plotseling gerepareerd worden. Omdat de koning dus naar Bonaire komt!”

Video: Marit Severijnse & Nathaly Evertsz

Gisteravond zijn ze geland, vandaag doen ze de hele dag een officiële tour en zondag hebben ze een privédag. Wat zouden inwoners aan de koninklijke familie willen meegeven? Wie die vraagt stelt op straat in Rincon, krijgt meteen antwoord. Volgens inwoners zal het beiden gaan opvallen hoe het eiland is veranderd; vooral in de negatieve zin.

‘Alle leegstaande gebouwen laten zien’

“Ik ken drie gezinnen in Rincon zonder water en elektriciteit. Daar moet de koning ook naar kijken!”, zegt Mariska. “Ik weet niet of hij daar iets aan kan veranderen, maar hij moet weten dat op Bonaire meer is dan zwemmen en lachen.”

Rudy Janga hoopt dat de koninklijke familie ‘het werkelijke Rincon’ onder ogen krijgt. “Ons buurthuis stort bijna in! En zo zijn er meer gebouwen van de overheid die leeg staan. Ik zou ze álle leegstaande gebouwen laten zien. Je kan ze toch aan de burger verkopen?”

Acht jaar geleden zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima voor het laatst op Bonaire geweest. “Er zijn ook meer migranten en huizen bijgekomen”, verzucht Mariska. “Maar als de koning met ons praat, ziet hij dat wij van binnen niet zijn veranderd. De Bonairiaan heeft nog steeds een gouden hart”, zegt ze dan met een lach. “Ondanks álle veranderingen die de politiek vooruitgang noemt.”

“Uiteraard gaat de Koning naar Mangazina di Rei en Washington Slagbaai”, reageert een andere inwoner. “Maar wat de koning vooral moet doen is onze kuminda krioyo proberen; onze typische Bonairiaanse gerechten.”

‘Eigen cultuur behouden’

Een andere mevrouw wil ook reageren. Zij maakt zich zorgen dat de Bonairiaanse cultuur verdwijnt, vertelt ze. “Mensen die van buiten komen moeten Papiaments leren. Er komen heel veel mensen naar Bonaire. Prima, maar ze moeten zich aanpassen aan onze cultuur!”

“Wij als Bonairianen moeten het niet tolereren dat andere mensen het niet respecteren. We moeten het opeisen. Het enige wat wij nog hebben is onze cultuur.”

Gaan inwoners naar de koninklijke familie kijken? “Natuurlijk ga ik ernaartoe! Het zijn mijn mensen”, reageert een vrouw. “Ik ga zeker naar ze zwaaien.”

Een andere inwoner wil ook gaan kijken. “Om te horen wat de koning te zeggen heeft, wat hij denkt en wat ze tegen de koning gaan zeggen. Ik zou hem vertellen dat onze kinderen een toekomst nodig hebben.”

Bron: NTR/CarbischNetwerk