NTR | Hoe koningshuisgezind is Bonaire? ‘Onvrede over situatie kan nadelig zijn voor koningshuis’

‘Minder interesse in het koningshuis’ Ook geschiedeniskenner en cultuur-expert Bòi Antoin denkt dat vooral de ouderen op Bonairianen nog steeds ‘koningshuisgezind’ zijn. “De oudere generatie wel, hoor. Als je zag hoe de mensen vroeger in de jaren zestig reageerden bij koningshuis bezoeken, is dat ongelofelijk. Helemaal in het oranje gestoken. De koning en koningin, die zijn alles.” Al denkt Antoin wel dat de belangstelling door de jaren heen minder is geworden. “Ik denk niet dat mensen nu tegen het koningshuis zijn, maar ze zijn er niet meer zo in geïnteresseerd. Mijn zoon gelooft er ook niet in, hij is dertig.” Dus u verwacht zaterdag geen top drukte rond het bezoek? “Volgens mij niet hoor.”