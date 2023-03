NTR | Curaçaos parlementslid met de dood bedreigd vanwege steun aan lhbt’s

PNP-Statenlid Gwendell Mercelina (jr.) zegt aangifte te hebben gedaan van (doods)bedreigingen tegen hem. Die volgen na een interview met nieuwssite 24Ora waarin hij zijn steun uitspreekt voor het openstellen van het huwelijk op Curaçao, zodat lhbt’s ook kunnen trouwen.

Enkele bedreigingen worden door de politie onderzocht. “Ik werd via een onbekend nummer gebeld met de boodschap dat ze me dood gaan schieten. Op sociale media las ik onder meer dat mensen me graag dood zien gaan, ze zeiden dat ik het niet waard was te bestaan”, aldus Mercelina.

Interview

In december heeft het Gerechtshof bepaald dat het huwelijk voor iedereen moet worden opengesteld op Curaçao en Aruba. Hun regeringen hebben daarna besloten om in cassatie te gaan.

Tegenover 24Ora zei Mercelina vorige week dat het aan de Arubaanse regering zelf is om wel of niet door te procederen. “Maar als er sprake is van een discriminerende regeling, dan zal ons Burgerlijk Wetboek uiteindelijk aangepast moeten worden.”

De nieuwssite heeft ook parlementslid Rennox Calmes (Trabou Pa Kòrsou) geïnterviewd, die wel voorstander is van het traditionele huwelijk, tussen alleen een man en een vrouw. “Op de website stonden wij tegenover elkaar. Mensen reageerden heel positief op Rennox.”

Mercelina kreeg daarentegen veel haatreacties. De bedreigingen, die in het bezit zijn van Caribisch Netwerk, liegen er ook niet om. Zoals: “Nos ta bai tira bo, yave” (We gaan je doodschieten, makker) en “Bo no por existi” (Je mag niet bestaan).

Niet de eerste keer bedreiging

Het is niet de eerste keer dat Mercelina wordt bedreigd. Dat gebeurde eerder in verkiezingstijd en recent tijdens een politieke crisis tussen MFK en PNP, waar Mercelina door de MFK-top publiekelijk als vervelende ‘stoker’ werd aangewezen. “Ik heb het ook eerder meegemaakt dat mensen me proberen te vernederen.”

Hij zegt ‘verbaasd’ te zijn over de heftige reacties en bedreigingen die hij nu ontvangt. “Felle kritiek is volgens mij onderdeel van het leven van een politicus. Maar dit gaat te ver. Daarom heb ik aangifte gedaan.”

In eerste instantie wilde Mercelina geen aangifte doen. Maar heeft dat uiteindelijk toch gedaan ‘omdat ik ook niet alleen ben’. “Ik heb mijn familie. Daar moet ik voor zorgen. Ze maken zich zorgen en willen niet dat me iets overkomt. Ik moet hen ook beschermen.”

Volgens het parlementslid heeft hij de indruk dat de autoriteiten de bedreigingen serieus neemt.

‘Ik ga mijn mening niet aanpassen’

“Al heb ik bij sommige mensen een enorme woede aangewakkerd: ik weet dat ik niets verkeerds heb gedaan”, reageert Mercelina. “Ik ga mijn mening ook niet aanpassen.”

In het interview met de Arubaanse nieuwssite benadrukte hij dat er sprake is van scheiding tussen kerk en staat. “Het is mijn werk als volksvertegenwoordiger om de staat te verdedigen. Ik ben een religieus persoon en ben een kind van God en weet dat God liefde is (‘Mi ta Yu di Dios. Dios ta Amor!’). Daarom doe ik ook mijn uitspraken.”

“Ik beschouw me als woordvoerder van de mensen die niet durven of kunnen praten. Dat blijf ik doen”, zegt hij in een reactie tegenover Caribisch Netwerk. “We leven in een democratische rechtstaat, geen dictatuur.”

“Mijn partij PNP moet als christendemocratisch partij ook niet tegen het ‘homohuwelijk’ zijn. Onze oprichter Doktoor (Dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez) vocht voor de rechten van iedereen.”

“Maar ik denk soms ook dat sommige mensen de commotie aangrijpen om mij verder te bedreigen, bang te maken, ze willen dat ik daardoor mijn mond houd, ook over andere zaken. Ook over de positie van de (inmiddels opgestapte) MFK-minister Pietersz-Janga, om maar wat te noemen.”

Bron: NTR/CarbischNetwerk