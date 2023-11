Telegraaf | Biden tegen Netanyahu: twee-statenoplossing enige antwoord, bezetting Gaza vergissing

Dulce Koopman



Bij een van de meest geliefde recreatieplekken op Curaçao is er brandgesticht: verschillende palapas zijn afgebrand. Wijkbewoners, recreanten en toeristen reageren geschokt.

Het vrij recent gebouwde recreatiepark aan zee is een populaire plek geworden om te wandelen, sporten en om verjaardagsfeestjes te houden. Verschillende met palmbladeren bedekte structuren zijn dinsdagavond afgebrand, toen heel Curaçao zonder stroom zat.

“Ik voel me echt zo verdrietig!”, zegt een van de mensen die het park onderhoudt. “Toevallig had ik gisteren mijn vrije dag en dan gebeurt er zoiets. Heel erg.”

Een echtpaar stapt net uit de auto en kijkt vol ongeloof naar de afgebrande palapas. “We komen hier regelmatig. We zijn nu komen kijken of de palapa die we voor vanavond hebben gereserveerd nog heel is”, vertelt Marelva Maria. “Want toevallig ben ik jarig vandaag.”

Haar man Prisio was bezorgd toen familieleden in de avond belden met het nieuws. “Ik kon het gewoon niet geloven”, zegt hij. “Ik dank God dat ook deze tent nog wel heel is. Maar de opluchting neemt het verdriet niet weg, voor wat je hier ziet.”

De politie doet onderzoek. Sommige buurtbewoners houden er rekening mee dat het om jongeren uit de wijk zelf gaat die de brand zou hebben gesticht. Minister Cijntje heeft het in dagblad Extra over ‘drie jongeren die zijn weggerend’. “Jong of oud; wie het ook heeft gedaan, moet de consequenties hiervan gaan voelen”, zegt Prisio.

Gisteravond was er op heel Curaçao geen stroom. “Maar er is hier altijd wel toezicht, al zijn nu op ons hoede”, vertelt een van de toezichthouders. “Het is ook een groot park. Als je dus even naar de wc gaat of ergens anders aan het helpen bent, kunnen mensen alsnog iets uithalen.”

Maar het toezicht benadrukt dat de sfeer hier altijd wel goed is. “Jong en oud, toeristen, sporters; hier komen allerlei mensen samen die ook goed voor het park zorgen.”

Een echtpaar uit Nederland is weer op vakantie en komt ook even naar het park, poolshoogte nemen. “We komen hier regelmatig, want dit is een van onze favoriete plekken op het eiland!”, reageert Daniella. “Het park is bijna klaar en dan gebeurt er dit. Vreselijk.”

“Overal – ook in Nederland – lopen er mensen rond die niet na kunnen denken en hier helaas ook”, zegt Daniella. Volgens Ben is het ‘misschien tijd om camera’s op te hangen’. “Gelukkig is het niet onherstelbaar beschadigd.”

“Zó jammer dat mensen kapotmaken wat van ons allemaal is”, zegt Marelva. “Van ons belastingcenten. Er moet dan meer toezicht komen. En we moeten met een campagne starten zodat we gaan beschermen wat van ons allemaal is.”

