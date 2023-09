Ingezonden | Negatief beleggingsresultaat APC

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

Het verbaasde mij dat er zo weinig aandacht is gekomen vanuit de politiek – lees Staten en regering – aan het negatief beleggingsresultaat van pensioenfonds APC. Het is nogal wat als jouw pensioenfonds de dekkingsgraad van 111,5 naar 103,7 procent ziet dalen. Dan mag je spreken over enkele honderden miljoenen. Vraag ik mij af of er wel een goede match tussen hun beleggingen en verplichtingen is, en hebben zij wel een grip op het fonds? Dit is ernstig vooral omdat niemand weet hoe 2023 eruit ziet en wat dat voor de pensioenen van de mensen nu en in de toekomst kan gaan betekenen.

Josef Martina,

Curaçao