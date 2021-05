Ingezonden | Curaçao op weg naar een dictatuur?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Glenn Sewrajsing aan het woord.

Beleid van ‘pennywise pound foolish’

Sinds de Covid-19-pandemie begon hebben wereldwijd regeringen hun verantwoordelijkheid min of meer afgeschoven naar teams van epidemiologen. Er is niets tegen adviezen vragen aan deskundigen op bepaald gebied. Echter men dient te beseffen dat deze deskundigen ‘oogkleppen’ op hebben en alleen vanuit hun eigen vakgebied adviseren. Zij houden blijkbaar te weinig of geen rekening met het belang van andere sectoren in een land, hetgeen een verantwoordelijke regering wel dient te doen!

In feite blijkt dat het beleid alleen erop gericht was en is (?) om volle ziekenhuizen te voorkomen en besmette personen voorrang te geven boven alle anderen die ook snel zorg nodig hebben. Daarmee kunnen de leiders toch laten zien hoe medemenselijk ze zijn! Om het volk te bespelen en vooral angst in te boezemen wordt dagelijks bekendgemaakt hoeveel personen er aan Covid- 19 overlijden. Andere zorgbehoevenden zullen stilletjes overlijden door geen of te late zorg en dat wordt straks niet in persconferenties en kranten vermeld.

Iedere keer blijkt dat andere belangen ondergeschikt zijn. De sociaaleconomische problemen stapelen zich steeds verder op, ondernemers die niet open mogen of slechts gedeeltelijk, jongeren die ook hun vrijheid zo hard nodig hebben en velen die hierdoor met psychische problemen kampen. Intussen zijn we een jaar verder en is vaccinatie wereldwijd de enige oplossing om allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen te schrappen!

Op Curacao is er intussen al enkele weken door de overheid ruim gelegenheid geboden om te vaccineren. Velen hebben het snel laten doen. Met de 12.000 personen die een bewezen covidbesmetting hebben doorgemaakt zijn er hier reeds 90.000 die intussen antistoffen hebben aangemaakt. Bijna 30.000 hebben al 2 prikken gehad en dan is er ook een onbekend aantal die ook besmet zijn geweest maar niet getest. Daarmee horen we nu tot de landen met een hoge vaccinatiegraad. Het betekent dat indien een persoon die reeds gevaccineerd is besmet mochten raken een zeer lage kans heeft om nog ernstig ziek te worden en in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Zie hiervoor intussen ook de feiten uit Israël en Engeland.

En natuurlijk is er ook hier een groep die pertinent weigert zich te vaccineren. Dagelijks melden nu nog maar weinig personen zich voor een eerste prik. De anti-vaxxers hebben hun vrijheid, maar ook de gevaccineerden hebben recht op hun vrijheid! De anti-vaxxers gaan ervan uit dat hun natuurlijke afweer voldoende is tegen het virus. Dat is hun vrije keus en dan hoeft de samenleving hun geen voorrang meer te geven en daarvoor zelfs haar vrijheid in te perken! Er hoeven geen extra ziekenhuisbedden meer aangehouden te worden als zij bij een besmetting toch te ziek worden. Zij horen ook geen voorrang meer te krijgen voor behandeling! Vol is Vol moet het antwoord bij het ziekenhuis dan zijn en zij moeten dan thuis verder gaan uitzieken.

En wil men dan toch nog een alternatief bieden, dan in het oude Sehos enkele bedden apart voor hun vrijhouden. Maar onder geen beding meer in het nieuwe ziekenhuis. Die moet coronavrij blijven en zorg geven aan gevaccineerden die al te lang op de wachtlijst zijn geplaatst! Er is geen enkele reden om nu op Curaçao nog vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen aan te houden.

Plachi di dia moet per direct worden afgeschaft en in feite de meeste van de beperkende maatregelen. Er is geen enkele reden meer om winkels, restaurants etc grote beperkingen op te leggen. Tot slot: Onze regeringsleiders met hun OMT zijn in de gelegenheid geweest om als een van de eersten ter wereld te kunnen tonen dat bij het bereiken van een hoge vaccinatiegraad van de bevolking de vrijheden weer teruggegeven kunnen worden aan het volk!

Zij durven dat echter niet te doen en blijven zich verschuilen achter argumenten dat er ‘nog te veel’ personen in het ziekenhuis liggen terwijl de piek fors gedaald is evenals het aantal nieuwe besmettingen. Ze proberen hun besluit nu ook te onderbouwen door te wijzen naar de Indiase variant van het virus dat mogelijk gevaarlijker kan zijn hetgeen tot nu toe niet aangetoond is. Ze wachten liever af wat andere landen (o.a. Nederland!) besluiten wanneer daar een hoge vaccinatiegraad bereikt is.

Het tijdrekken blijkt nu o.a. ook uit het feit dat eerder aangekondigde persconferenties (30 april naar 3 mei en nu weer van 17 mei naar 19 mei). Een zogenoemde tussenevaluatie op 10 mei is om ons zoet te houden. In feite durven zij er niet voor uit te komen dat de anti-vaxxers het nu verder zelf moeten uitzoeken! Het argument dat er te weinig politie zou zijn om op samenkomsten van groepen personen te kunnen controleren is de grootste drogreden.

Dus als er te weinig politiemensen zijn, ook in de toekomst, dan kan een regering besluiten om de vrijheid van de mensen af te nemen. We naderen hiermee een dictatuur! Ons volk mag dit niet accepteren! Er is maar één juiste beslissing voor leiders en hun adviseurs die geen verantwoordelijkheid durven te nemen en dat is wegwezen!!

Glenn Sewrajsing,

Gepensioneerd Klinisch Chemicus/ biochemicus en 35 jaar met toewijding gediend in ons aller Sehos Hospitaal,

Curacao