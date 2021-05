AntilliaansDagblad | Twaalf partijen melden zich voor verkiezingen Aruba

Oranjestad – Met het indienen van de kandidatenlijsten hebben twaalf politieke partijen officieel laten weten mee te willen doen aan de Statenverkiezingen van 25 juni. Vanwege corona was het een sobere aangelegenheid zonder grote groepen sympathisanten.

Of alle twaalf de partijen ook echt meedoen aan de verkiezingen is nog niet zeker. Alleen de partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de Staten, mogen sowieso meedoen. Dat zijn MEP, AVP, RED en POR. De andere partijen moeten eerst hun kandidatenlijst zien te ondersteunen met 587 handtekeningen.

RAIZ gaat voor technologie

Partijleider Ursell Arends heeft de kandidatenlijst van RAIZ via een videocall met de Kiesraad besproken. De partij besloot de lijst digitaal in te dienen. De lijst telt twaalf namen. Ursell Arends en Raymond Kamperveen kwamen wel naar het Stadhuis om met de pers te praten en de lijst ook op papier in te leveren. Ze vertelden dat ze last hadden van intimidatie, omdat er twijfels werden uitgesproken of de partij wel zou meedoen aan de verkiezingen als de lijst alleen digitaal zou worden ingediend.

,,Nu voelen we ons toch verplicht om de veiligheid van onze eigen plek te verlaten om te laten zien dat we echt meedoen op 25 juni”, zei Arends die ervan overtuigd is dat 25 juni drastische veranderingen zal brengen.

AVP wil weer winnen

De Arubaanse volkspartij AVP heeft een lijst met 29 kandidaten ingeleverd bij de Kiesraad. Partijleider Mike Eman leverde de lijst in, samen met de hoogste vrouw op de lijst, Gerlien Croes. De groene partij was als laatste aan de beurt en kwam met de grootste groep sympathisanten naar het Stadhuis. Opvallend is dat de naam van Statenlid Richard Arends niet op de lijst staat. Hij besloot onlangs om even een ‘pauze van de politiek’ in te lassen.

Een andere opvallende beslissing was om Statenlid Benny Sevinger als lijstduwer op 29 te zetten. De oud-bewindsman wordt door het Openbaar Ministerie nog steeds beschouwd als verdachte in de strafzaak Avestruz, die draait om gesjoemel met overheidsterreinen.

Eman ontkende overigens dat de intimidatie van RAIZ uit zijn partij afkomstig is.

Jongeren gaan voor een zetel

De jongerenpartij HTC heeft een lijst van zes kandidaten ingeleverd. Hun campagne is erop gericht de burgers ervan te doordringen dat ze bewust moeten kiezen. De partij van Gilbert Webb staat voor gelijkheid en goed onderwijs, waardoor het probleem van de vele zittenblijvers tot het verleden gaat behoren.

POR wil verschil maken

Partido Pueblo Orguyoso Respeta (POR) heeft het met Alan Howell als partijleider voor elkaar gekregen om een kandidatenlijst met zestien namen samen te stellen. Er staan veel mensen uit San Nicolas op, maar volgens Howel staat de partij voor de belangen van heel Aruba. De rode partij heeft nieuwe jonge mensen weten te strikken.

,,Onze partij heeft altijd het belang van het volk voor ogen gehad en dat is niet veranderd”, zei Howell. De vraag is hoe hij valt bij de kiezers. Howell was verantwoordelijk voor de val van de regering, omdat er een strafrechtelijk onderzoek werd ingesteld naar fraude met overheidsgeld. Howell zou geld bestemd voor een fractiemedewerker in eigen zak hebben gestoken. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Accion 21 gaat voor vooruitgang

Partijleider Miguel Mansur heeft een lijst met veertien namen ingeleverd bij de Kiesraad. Zelf staat hij op de eerste plaats, gevolgd door het onafhankelijke Statenlid Daphne Lejuez, dat zich onlangs bij hem aansloot.

,,De oplossing begint met actie”, zo stelde Mansur. Hij beloofde de kiezers dat zijn partij vooruitgang zal brengen. De partij komt half mei met een verkiezingsprogramma.

Transforma PPA klaar voor verandering

Lisette Malmberg is vastbesloten om als nieuwe partijleider de PPA nieuw leven in te blazen onder de aangepaste naam Transforma PPA. Ze leverde een kieslijst in met zeventien kandidaten. ,,Het is de oranje partij gelukt om in drie weken een groep professionele, serieuze en capabele mensen bijeen te brengen. Ze komen uit alle districten en een heel scala aan vakgebieden.”

Volgens Malmberg hebben veel oudgedienden uit de PPA alle vertrouwen in een vruchtbare toekomst voor ‘hun’ partij. ,,We willen verandering brengen. Daarom zullen wij er alles aan doen om in het parlement te komen.”

Pueblo Prome tegen corruptie

Michael Williams en Mireille Sint Jago hebben de kieslijst van de nieuwe partij Pueblo Prome ingediend. Ze zijn erin geslaagd om twaalf namen te verzamelen. Het was voor de nieuwelingen een flinke klus om een nieuwe partij klaar te stomen voor de verkiezingen. Volgens partijleider Williams krijgt de partij veel steun uit de bevolking en meldden mensen zich aan om mee te doen.

,,We zien allemaal de ramp die ons volk overkomt. De economie moet zo snel mogelijk worden hersteld. Dat roept iedereen, maar de huidige regering heeft een eigen agenda en daar komt het volk niet op voor. We moeten de dictatuur en de corruptie stoppen en het onrecht bevechten.”

’Grote partijen zijn bedriegers’

Volgens Ricardo Croes (RED) is blij dat zijn partij de bevolking hoop kan geven. Hij heeft weinig vertrouwen in de nieuwe partijen die verandering willen brengen. ,,We zien in die partijen veel bekende namen van mensen die partij naar partij gaan. Open jullie ogen. Degenen die de campagne betalen, maken straks de dienst uit.”

Hij heeft een flinke kater overgehouden aan het regeren in een coalitie met een grote partij. ,,Toen het regeerakkoord werd getekend, begon het bedriegen van de partners.” De lijst van de witte partij telt dertien namen. De huidige demissionaire minister van Onderwijs en oprichter van de partij, Rudy Lampe, staat onderaan.

UPP vol vertrouwen

Candelario ‘Booshi’ Wever heeft het leiderschap over ‘zijn’ partij UPP overgedragen, maar staat nog wel als nummer drie op de kieslijst. Zelf ontbrak de politieke veteraan bij het bezoek aan de Kiesraad. De lijst bestaat uit dertien namen. Zeven van hen komen uit San Nicolas. Daarmee hoopt UPP op veel steun uit de tweede stad van Aruba. Hun hoofddoel is om de raffinaderij weer te laten heropenen, maar dan zonder al het gekonkel achter de schermen. De partij wil verder Aruba bevrijden van de corruptie.

Gele partij wijst AVP af

Regeringspartij MEP gaat ervan uit dat de gele partij bij de verkiezingen als grootste partij uit de verkiezingen komt. Partijleider Evelyn Wever-Croes leverde samen met Hendrik Tevreden een lijst in met 29 namen. De meeste namen zijn oude bekenden.

Opvallende afwezige is Chris Romero, de huidige minister van Vervoer, Telecommunicatie en Primaire Sector. Die kreeg de achttiende plaats op de lijst toebedeeld. Na overleg met zijn achterban, die vooral uit San Nicolas komt, besloot hij af te zien van een verdere politieke carrière. De gele partij liet weten open te staan voor deelname aan een coalitieregering, behalve als de AVP daar deel van uitmaakt.

’Bevolking wil geen groen of geel meer’

Acht kandidaten staan er op de lijst van de conservatief christelijke partij Curpa. ,,We zien de onrust onder de bevolking, want die hebben genoeg van de groene en gele overheersing.”

Partijleider Eric Ras is ervan overtuigd dat zijn partij de gewenste verandering gaat brengen. Voor zijn partij is de familie de hoeksteen van de samenleving en moet eigenlijk als heilig worden beschouwd. Mocht MAS er iets over te zeggen krijgen, dan gaat de partij zorgen voor werkgelegenheid. Prioriteit nummer twee is volksgezondheid, waarbij zeker aandacht zal zijn voor geestelijke gezondheid.

Lopez-Tromp heeft er zin in

Marisol Lopez-Tromp, lijsttrekker van Movimiento Aruba Soberano (MAS), heeft een lijst met zeven namen ingediend bij de Kiesraad. Volgens haar gaat het om sterke mensen die bereid zijn zich in te zetten voor hun land. Haar grootste campagnethema is de strijd tegen de corruptie, waardoor zij zelf nog geen jaar geleden het veld moest ruimen als minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Zelf vindt ze nog steeds dat haar ontslag op een onwettige manier tot stand is gekomen.

,,Een van de redenen waarom landen in de afgrond storten is dat er een corrupt bestuur in stand blijft.” MAS gaat de komende weken stevig campagne voeren, maar zonder het gebruikelijke vlagvertoon. De kandidaten hebben onderling afgesproken dat de mensen met de meeste stemmen een zetel in de Staten krijgen, ongeacht hun positie op de lijst. Aan zelfvertrouwen ontbreekt het hen dus niet.

