CN | Curaçaos trustkantoor verbreekt banden met Russische bookmaker na vragen FTM

Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

De Russische bookmaker BetCity.net – geen relatie met de Nederlandse naamgenoot – moet opzoek naar een nieuw trustkantoor op Curaçao nadat EMS Management Services de relatie beëindigde. Dat deed het trustkantoor na vragen van onderzoeksplatform Follow the Money die zag dat het bedrijf stond op de sanctielijst van Oekraïne.

Een maand geleden zette de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zijn handtekening onder een besluit waarmee honderden mensen en bedrijven op een sanctielijst kwamen te staan vanwege banden met Rusland die Oekraïne binnenviel in februari 2022. Op de sanctielijst kwamen de namen en adressen van tientallen gokbedrijven voor.

Parimatch, sponsor van de Britse voetbalclub Chelsea, was de enige die publiekelijk reageerde op het feit dat ze op de sanctielijst stonden. Zij spraken verbazing uit omdat ze naar eigen zeggen belasting betaalden in Oekraïne en zo de strijdmachten daar juist zouden steunen. Naast Parimatch waren er herkenbare bedrijfsnamen als Pokermatch.UA, Pointloto, Your Betting Company, Play Fun Investment, en Leo Financial Company op de sanctielijst te herkennen.

Onderzoek Follow the Money

Onderzoeksplatform Follow the Money(€), dat al eerder de Curaçaose goksector onderzocht, vergeleek de sanctielijst met die in het handelsregister van Curaçao om de namen en rugnummers van diverse andere gokbedrijven te achterhalen. Daaruit bleek dat naast Parimatch ook 1xBet en BetCity.net op de sanctielijst van Oekraïne staan. BetCity.net, ook opererend onder BetCity.ru en BetCityRU.com, heeft geen enkele relatie met het in Nederland legale online casino BetCity.nl.

De sanctielijst van Oekraïne heeft vooralsnog geen brede verdere opvolging gekregen in de rest van de wereld. Nederland heeft echter wel contact met Oekraïne en “andere internationale partners” over de sanctielijst, geeft een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan tegenover Follow the Money.

Trustkantoor verbreekt relatie met BetCity.net

Toch heeft de sanctielijst nu al een impact op één van de gokbedrijven. Terwijl Parimatch en 1xBet (en diens moederbedrijf 1xCorp) vooralsnog door kunnen gaan op oude voet, heeft BetCity.net de opdracht om een nieuw trustkantoor te vinden. Hun trustkantoor, EMS Management Services van George van Zinnicq Bergmann, heeft namelijk de relatie met de Russische bookmaker opgezegd. Dat deed het naar aanleiding van vragen van Follow the Money die blootlegden dat het bedrijf op de sanctielijst staat.

BetCity.net opereert ook onder de url BetCityRU.com en BetCity.ru. BetCity.net en BetCityRU.com zijn in Nederland niet beschikbaar. BetCity.ru is wel beschikbaar in Nederland maar een account aanmaken is niet mogelijk voor Nederlanders. De website vraagt een Russisch telefoonnummer beginnende met +7 en stuurt daar een sms naar toe die gevalideerd moet worden. BetCity.ru staat sinds maart vorig jaar op de zwarte lijst in België, BetCity.net en BetCityRU.com komen vooralsnog niet voor op de lijst van onze Zuiderburen.

Curaçao en online gokken

Gokbedrijven met een vergunning op Curaçao zijn verplicht een vertegenwoordiging op het eiland te hebben. Daardoor is er een levendige trustsector op Curaçao, met verschillende bedrijven die online casino’s daar vertegenwoordigen.

Het stelsel van een handjevol masterlicentiehouders op Curaçao die sublicenties verlenen, gaat binnenkort op de schop, zo lijkt het. Minister Silvania werkt aan een nieuw stelsel waar de Curaçaose overheid vergunningen verstrekt en zelf de vruchten van online gokken plukt in plaats van de masterlicentiehouders.

Twee onderzoeksjournalisten van Follow the Money, David Davidson en Remy Koens, spreken op 2 mei tijdens een seminar over de Curaçaose goksector. Daar gaan ze in op de IT-infrastructuur van de online casinospelen en sportsbetting en leggen ze uit hoe een OSINT-onderzoek op vennootschappen en UBO’s in zijn werk gaat. De case study die ze daarvoor gebruiken, is het Russische 1xCorp N.V. (1xbet.com).

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Vixio | ‘Game over’ for Curacao Master License (PDF)

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de (il)legaliteit van Curacaose en Sint Maartse online gok vergunningen.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebasseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie