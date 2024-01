AntilliaansDagblad | Wetsvoorstel vaderschapsverlof

Ambtenaar volledig vergoed, private sector betaalt 20 procent



Willemstad – Bij de Staten is een wetsvoorstel ingediend door de oppositiepartij MAN waarin het vaderschapsverlof geregeld wordt. Het gaat om vijf dagen doorbetaald verlof om samen met de moeder van zijn kind en de baby te kunnen doorbrengen.

Uit de Memorie van Toelichting (MvT) blijkt dat de initiatiefnemers er voorstander van zijn dat de overheid voor de kosten opdraait en dat in het bedrijfsleven 80 procent van het salaris vergoed wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 20 procent door de werkgever.

In de MvT wordt uitgelegd dat in 2012 het zwangerschapsverlof voor de moeder is verruimd van 12 naar 14 weken en dat er voor zowel vóór als ná de bevalling regelingen zijn voor moeders. ,,Helaas kan niet hetzelfde worden gezegd voor echtgenoten of partners. Het vaderschapsverlof is niet geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat echtgenoten of partners geen recht op verlof hebben naar aanleiding van de geboorte van het kind. Indien zij na de geboorte van hun kind verlof willen nemen, dan moeten zij vakantiedagen opnemen. Soms hebben moeder en baby nog niet eens het ziekenhuis verlaten en moet de vader alweer aan het werk. Dit is onrechtvaardig, zowel naar de vader, de moeder als het kind toe. In de levens van kinderen zijn vaders, net als moeders, heel erg belangrijk”, zo wordt aangevoerd.

Aangegeven wordt ook dat het anno 2023 niet meer vanzelfsprekend is dat de moeders thuisblijven om voor hun kind of kinderen te zorgen. ,,En van mannen wordt niet langer verwacht dat ze exclusieve kostwinners zijn, maar dat ze de zorgtaken delen met hun partners”, zo wordt eraan toegevoegd.

,,Het idee achter deze regeling is dat allebei de ouders samen de eerste tijd van het nieuwe gezin beleven. De echtgenoot of partner kan in de eerste periode meer betrokken zijn bij de opvoeding dan vroeger. Na de geboorte van een kind hebben ouders namelijk de tijd nodig om alles weer op de rails te krijgen en dat doe je het liefst samen. Het thans voorliggende wetsvoorstel beoogt de invoering van het recht op vijf dagen betaald vaderschapsverlof voor werknemers na de bevalling van zijn echtgenote of de vrouw met wie hij samenleeft als ware hij gehuwd.”

In de toelichting wordt uitvoerig ingegaan op de voordelen. Zo blijkt uit onderzoek dat partnerschappen en relaties stabieler worden als de vader bij de baby betrokken wordt. ,,Het vaderschapsverlof kan helpen om de gezinsstabiliteit te vergroten.”

Verder levert het vaderschapsverlof een positieve bijdrage aan de band tussen vader en kind. En zo wordt aangevoerd: ,,Als de vader vanaf dag één ook de zorgtaken voor het kind op zich kan nemen, is de verdeling van werk en zorg gelijker verdeeld tussen vader en moeder.”

In de uitleg wordt ook nog ingegaan op hoe het in de andere landen in het Koninkrijk geregeld is. In Nederland krijgt de vader één week volledig doorbetaald verlof en kan hij vijf weken verlof opnemen tegen een vergoeding van 70 procent van het salaris.

Op Aruba krijgt de vader twee dagen verlof en op Sint Maarten is het vaderschapsverlof net als op Curaçao niet wettelijk geregeld.

Internationaal gezien zijn er verschillende organisaties die de betrokkenheid van mannen als rechtvaardige vaders en verzorgers willen bevorderen om het gezinswelzijn, gendergelijkheid en een betere gezondheid voor moeders, vaders en kinderen te bereiken. ,,Tijdens de MenCare Global Meeting van november 2019 hebben ruim 150 deelnemers vanuit de hele wereld toegezegd dat ze mannen zullen aanmoedigen om een gelijk deel van zorg voor kinderen, huishoudelijk werk en andere taken op zich te nemen. De Europese Raad heeft een richtlijn opgesteld met als doel tot een goed evenwicht te komen tussen gezinsverplichtingen en werkverplichtingen, en mannen en vrouwen zowel op het werk als thuis gelijkere kansen te geven”, zo wordt nog uitgelegd.

